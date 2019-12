Topman Carlos Ghosn, verdacht van fraude, vlucht naar Libanon

Hij probeerde niet aan justitie te ontsnappen maar aan onrechtvaardigheid, liet Carlos Ghosn dinsdag in een verklaring weten. De 65-jarige ex-topman van Nissan en Renault bevestigde dat hij Japan heeft verlaten en nu in Libanon verblijft. ‘Ik ben nu in Libanon en wordt niet langer gegijzeld door het verziekte Japanse rechtssysteem’, stelt hij. Volgens Ghosn schond Japan zijn basisrechten. De zakenman werd najaar 2018 in dat land gearresteerd op verdenking van fraude en zelfverrijking.

In april zou de rechtszaak tegen hem van start gaan. Ghosn, die tot zijn arrestatie aan het hoofd van de Renault-alliantie stond, heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Zijn advocaten beschuldigen de Japanse regering ervan samen te zweren tegen de zakenman en beweren dat de rechtszaak politiek gemotiveerd is.

Na zijn vlucht zingen er veel onbeantwoorde vragen en even zoveel geruchten rond. Hoe kon Ghosn Japan ontvluchten? Voor zijn advocaat Junichiro Hironaka is dat ook een raadsel. Hij moest de vlucht van zijn cliënt dinsdagochtend via de media vernemen. De advocaten hebben zijn drie paspoorten (Frans, Braziliaans en Libanees) in bewaring. Hironaka ontkent iets met de ontsnapping te maken te hebben, zei hij tegen verslaggevers voor zijn advocatenkantoor in Tokio. “Misschien dacht hij dat hij geen eerlijk proces zou krijgen. Ik kan hem die gedachte niet kwalijk nemen.” Volgens Hironaka waren de strikte voorwaarden waaronder Ghosn op borgtocht vrijkwam oneerlijk.

Advocaat Junichiro Hironaka omgeven door pers. Beeld AFP

De rechter besloot afgelopen voorjaar – tegen de zin van de aanklagers in – dat de zakenman na een paar maanden achter Japanse tralies de gevangenis mocht verlaten. Hij moest wel eerst 9 miljoen dollar betalen, hij mocht Tokio niet verlaten en zijn bewegingen werden scherp in de gaten gehouden. Ook werd zijn telefoon- en computergebruik beperkt en mocht hij tot voor kort geen contact met zijn vrouw hebben.

Dat hij toch wist te ontkomen zal de Japanse aanklagers niet verbazen. Die waarschuwden eerder al voor vluchtgevaar, vanwege Ghosns verschillende paspoorten en rijkdom. Volgens de geruchten zou hij met een privévliegtuig vanuit Istanboel naar het vliegveld van Beiroet zijn gevlogen waar hij een valse naam zou hebben gebruikt. Hoe hij in Istanboel belandde is onduidelijk.

Libanon eerde de zakenman met een postzegel

De ex-topman koos Libanon niet toevallig als toevluchtsoord uit. Ghosn werd geboren in Brazilië, maar heeft Libanese voorouders. Hij bracht een deel van zijn jeugd in Beiroet door en heeft de banden met Libanon altijd warm gehouden. In Libanon lijkt de ex-topman nog altijd populair. Toen hij vorig jaar werd gearresteerd verscheen in Beiroet een groot billboard met de tekst: ‘We zijn allemaal Carlos Ghosn’. Een jaar daarvoor eerde Libanon de zakenman met een eigen postzegel. Samen met zijn vrouw, die ook Libanese wortels heeft, zou Ghosn zich nu in Beiroet hebben teruggetrokken in een huis dat permanent door gewapende mannen wordt bewaakt.

Hoe het nu verder gaat met de rechtszaak is onduidelijk. Dat Libanon Ghosn zal uitleveren lijkt niet erg waarschijnlijk; vooral omdat het land geen uitleveringsverdrag heeft met Japan. Wat voor stappen Tokio zal nemen is eveneens ongewis. “Ghosn staat niet boven de wet”, bemoeide de Franse onderminister van economische zaken Agnes Pannier-Runacher zich vanuit Parijs met de zaak. Ook zei zij dat Ghosn als Frans staatsburger recht heeft op consulaire bijstand van de Franse overheid.

Ghosn heeft nog niet laten weten of hij van die hulp gebruik wil maken. Hij heeft wel beloofd volgende week met journalisten te zullen praten.

