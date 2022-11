Topman Britse veerdienst verkozen tot ‘slechtste baas ter wereld’

De topman van het Britse P&O Ferries, dat onder meer een veerlijn onderhoudt tussen Hoek van Holland en Hull, is maandag verkozen tot ‘slechtste baas ter wereld’. Peter Hebblethwaite viel die ‘eer’ ten deel op een internationaal vakbondscongres in het Australische Melbourne.

Hebblethwaite ontsloeg in maart achthonderd werknemers, die hij in een simpele, vooraf opgenomen video liet weten dat het hun laatste werkdag was. Ze werden vervangen door goedkopere krachten. Werknemers die hun schepen bezetten, liet hij door beveiligers met harde hand verwijderen. Toen Hebblethwaite naar het Lagerhuis werd geroepen, gaf hij toe dat hij wettelijk met de bonden had moeten overleggen. Hij deed dat niet omdat hij verzet verwachtte.

De bonden op het congres hopen dat de ‘slechtste baas’-titel helpt om andere topmensen af te schrikken. “De mondiale vakbeweging zal er zijn om u ter verantwoording te roepen.”

