Topless zonnen raakt uit de mode, behalve onder Spaanse vrouwen

Topless zonnen op het strand raakt uit de mode. Het uittrekken van het borsten bedekkende textiel heeft de afgelopen jaren in verschillende grote Europese landen qua populariteit behoorlijk ingeboet. Maar te midden van deze ogenschijnlijke nieuwe preutsheid houdt één land moedig stand: want de Spaanse zonaanbidster trekt als een van de weinigen nog wél graag haar bikini uit.

Maar liefst 48 procent van de Spaanse vrouwen geeft aan topless te zonnen, terwijl in buurland Frankrijk maar een schamele 22 procent het bovenstukje uittrekt. In het eveneens Zuid-Europese Italië is zelfs maar 15 procent te porren voor het ontbloten van het bovenlijf op het strand. Ook de Duitsers lopen met 34 procent achter op Spanje, concludeert het Franse onderzoeksbedrijf Ifop uit een enquête, waarin Nederland overigens niet aan bod kwam. Hoewel de ondervraagde Europese vrouwen over de gehele linie minder topless zonnen dan drie jaar terug, daalde dit percentage in Spanje het minst.

Juist de Noord-Europeanen begonnen ermee

Het omarmen van het deels ontbloot zonnen door de Spaanse vrouw is opvallend. Decennia terug waren het juist de Noord-Europeanen die het fenomeen in Spanje introduceerden. Nadat het land jarenlang nogal in zichzelf was gekeerd, onder de knoet van de Franco-dictatuur, gooide Spanje in de jaren zestig de grenzen open voor de buitenlandse toerist om de kwakkelende economie te redden.

Met de strijdleus ‘Spain is Different!’ moest de vakantieganger naar het ‘exotische’ Spanje worden gelokt. Wat in ieder geval anders bleek in het katholieke Spanje was de bleue mores op de stranden. Die stond in schril contrast met de ‘lichamelijke vrijheid’ van de buitenlandse badgasten.

Protestgroep Vrije Tepels

Inmiddels heeft de Spaanse vrouw een inhaalslag gemaakt. Dat valt samen met een sterk aanwezig feminisme in Spanje, zoals ieder jaar te zien is tijdens de protestmarsen op Internationale Vrouwendag die doen denken aan de demonstraties voor vrouwenrechten elders in Europa een paar decennia terug.

De Spaanse feminist waakt ondertussen ook over de vrije kledingkeuze. Zo trok protestgroep Vrije Tepels onlangs nog aan de bel in Barcelona omdat sommige zwembaden topless zwemmen niet zouden toestaan.

In het Valenciaanse Calpe beklaagden feministen zich over het draaien van reggeaton tijdens de watergymnastiek. Zij vonden het maar niets dat de spieren werden losgegooid onder begeleiding van seksistische liedteksten. De organisatie haalde bakzeil, en draait nu naar verluidt klassiek.

