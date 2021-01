Topdrukte op de Londense ic: ‘We zitten continu op de grens’

Londen is momenteel het corona-epicentrum van Europa. De enorme stijging van het aantal besmettingen de afgelopen weken eist zijn tol in de Londense ziekenhuizen, waar de druk maar blijft toenemen. De Nederlandse Anna Prent (40) zit er momenteel middenin. Lange dagen, veel druk en een bijna oneindige stroom van nieuwe patiënten. “Het is frustrerend en vermoeiend. Vooral omdat je niet weet wanneer het ophoudt.”

Prent werkt normaal gesproken als vaatchirurg in het Royal Free Hospital in Londen, maar omdat bijna alle geplande operaties zijn uitgesteld moet ze bijspringen op de intensive care. “Mijn taakomschrijving is volstrekt veranderd”, vertelt ze in operatie-outfit via Zoom vanuit het ziekenhuis. “In plaats van dat ik patiënten ontvang op de polikliniek of opereer ben ik voortdurend op de ic.”

Het ziekenhuis in het noorden van Londen heeft complete afdelingen opnieuw ingericht om alle coronapatiënten kwijt te kunnen. Ook liggen er momenteel veel meer patiënten in het ziekenhuis dan normaal gesproken. “We hebben hier eigenlijk alleen nog maar covid-patiënten en mensen die acute zorg nodig hebben, bijvoorbeeld mensen die zonder medische ingreep binnen 24 uur komen te overlijden. Dat zijn de enige patiënten die we op dit moment behandelen.”

Vaatchirurg Anna Prent: ‘Je staat constant aan. Het is slopend.’

En hoewel het ziekenhuis meer een coronahuis is geworden, is het een race tegen de klok om de toestroom van mensen met zware coronaklachten te kunnen helpen. “Wat we nu doen is mensen die aan de betere hand zijn op de ic, verplaatsen naar een ander ziekenhuis zodat er weer een bed op onze ic vrij komt. En omdat het in Londen nu zo druk is, komen patiënten buiten Londen terecht om te revalideren.”

Het Royal Free Hospital staat nog niet op het punt dat het ieder moment kan bezwijken onder de druk, benadrukt Prent, maar desalniettemin is de druk elke dag voelbaar. “De aantallen zijn echt veel groter dan in maart en april. We zitten continu op de grens, maar we zijn er nog niet overheen gegaan. En vergeet niet: een coronapatiënt kun je niet even snel naar de afdeling brengen. Daar komt een anesthesist bij kijken, iedereen moet beschermende kleding dragen. Alles is veel complexer.”

Een ware uitputtingsslag

En daarmee is dit ook een ware uitputtingsslag voor artsen en verpleegkundigen, die het lang niet allemaal weten vol te houden. Uit onderzoek bleek deze week dat het ziekteverzuim in veel Londense ziekenhuizen hoog is. Prent ziet dat ook bij collega’s. “Je moet je voorstellen: je staat constant aan. Het is slopend. En dit komt bovenop de eerste golf van maart en april, waarin het al heel druk was. De maanden erna hebben we geprobeerd om de wachtlijsten weg te werken, ook vaak zonder vakantie op te nemen. En nu zitten we weer in een nieuwe golf, die nog veel drukker is dan wat we het afgelopen jaar hebben gezien. Het is echt heftig.”

Ook ziet ze op de ic dat lang niet alle artsen bestand zijn tegen de regelmatige confrontatie met de dood. Zo worden veel coronapatiënten die aan de beademing liggen ’s nachts op hun buik gedraaid, wat druk enigszins wegneemt van de longen. “Elke avond doe je dat met een team van zes. En elke ochtend draaien we ze weer terug op hun rug. Maar er overlijden ook voortdurend patiënten op de ic. Ik heb daar als chirurg in de acute zorg ervaring mee, kan er daardoor beter mee omgaan. Maar er zijn ook oogartsen die nu op de ic bijspringen. Voor hen kan dat echt traumatisch zijn.”

Het gaat lang niet altijd om ouderen

Ook gaat het lang niet altijd om ouderen. Volgens recente cijfers in Groot-Brittannië is nu een kwart van de patiënten in het ziekenhuis tussen de 40 en 60 jaar. “De jongste patiënt op de ic hier was 24. Dat grijpt je echt aan. Dat zie je niet bij een normale griepgolf. Natuurlijk, het zijn uitzonderingen. De meeste zieke patiënten zijn nog steeds de ouderen. Maar je kunt er niet van uitgaan dat je onschendbaar bent.”

En het is nog niet voorbij. De uitputtingsslag voor het zorgpersoneel zal nog zeker weken aanhouden. “Het is te hopen dat de nieuwe lockdown zijn vruchten afwerpt. Dat mensen zich echt beter aan de regels houden, zodat deze enorme influx aan patiënten afneemt.

“Tegelijk: het is ook een voorrecht om te kunnen helpen in zo’n crisis. Ons werk doet ertoe. Er is onder artsen een ontzettende kameraadschap ontstaan in deze crisistijd. Dus het geeft ook voldoening om iets toe te kunnen voegen, ook al staat er nu zoveel druk op. En die gedachte helpt ook om het vol te houden.”

