Top brengt China en EU niet nader tot elkaar

Een virtuele topontmoeting tussen de Europese Unie en China heeft hun verschillen van inzicht over de Russische invasie in Oekraïne niet weten te verkleinen. De EU-leiders probeerden – opnieuw tevergeefs – Peking te bewegen tot een veroordeling van Rusland, terwijl China blijft vinden dat de EU een geopolitiek verlengstuk is van de Verenigde Staten.

Namens de EU deden Ursula von der Leyen (voorzitter Commissie), Charles Michel (voorzitter Raad) en Josep Borrell (buitenlandchef) mee aan de 23ste topontmoeting met China. Zij spraken per videoverbinding eerst met de Chinese premier Li Keqiang, en in de middag (korter dan een uur) met president Xi Jinping.

Door de oorlog in Oekraïne voltrok het overleg zich in een ‘sobere sfeer’, aldus Von der Leyen. China weigert tot nu toe de Russische invasie te veroordelen. Verder sluit Peking zich aan bij de desinformatiecampagne van Moskou en spreekt het hooguit van een ‘Oekraïne-conflict’ in plaats van een ‘oorlog’ of een ‘invasie’.

Waarschuwing aan China

De EU-leiders waarschuwen China om de strenge westerse sancties tegen Rusland niet te dwarsbomen, noch Moskou te helpen bij het omzeilen ervan. “We zullen ook waakzaam zijn bij elke poging om Rusland financieel of militair te ondersteunen”, zei ‘EU-president’ Michel.

China keurt de opgelegde sancties resoluut af. Het land weigert ‘een kant te kiezen of een simplistische vriend-vijand-benadering over te nemen’, aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken. Die legde de schuld voor de escalatie bij de Verenigde Staten en de gestage Navo-uitbreiding in oostelijke richting.

Op de topontmoeting sneden de leiders ook andere onderwerpen aan, zoals wederzijdse handel en mensenrechtenkwesties.

Lees ook:

De EU wil horen van China dat het Rusland niet steunt, het is de vraag of dat ook lukt

De EU en China overleggen op het hoogste niveau. Ondanks de grote economisch belangen is de relatie niet goed, zeker niet sinds de Russische inval in Oekraïne.

China houdt EU graag te vriend, maar heeft daar niet veel voor over

Tijdens de vorige top, in 2019, probeerde Peking de relatie met de Europese Unie positief te houden.