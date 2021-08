Tom Daley breit en haakt zich naar een gouden medaille

Voor Tom Daley zijn dit al zijn vierde Olympische Spelen. Hij breit zich er doorheen.

De meeste olympiërs zullen zich in Tokio met weinig anders bezig houden dan met sport. Maar niet Tom Daley. De 27-jarige Britse schoonspringer is de afgelopen dagen niet alleen in de weer geweest met het uitvoeren van gecompliceerde sprongen van de 10-metertoren, maar ook met een stel brei- en haaknaalden.

Regelmatig wordt Daley gespot langs de rand van het wedstrijdbad, naast hem een bolletje wol, druk bezig met zijn nieuwste creatie. Enkele noemenswaardige werken van de afgelopen weken zijn een crèmekleurig hondentruitje en een speciaal buideltje voor zijn gouden medaille die hij vorige week won met het gesynchroniseerd schoonspringen.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Tom Daley (@madewithlovebytomdaley) op 6 Aug 2021 om 4:03 PDT

Volgens Daley is het breien en haken veel meer dan een manier om de tijd te verdrijven, het is juist onderdeel geworden van zijn trainingsschema in de aanloop naar de Olympische Spelen. “Wat mij echt op de been heeft gehouden tijdens dit hele proces, is mijn liefde voor breien en haken en alles naaldwerk-gerelateerd”, vertelt Daley in een filmpje op het Instagramkanaal waar hij al zijn creaties tentoonstelt, @madewithlovebytomdaley. Volgens hem is het zijn ‘geheime wapen’ en helpt het hem zijn focus te behouden.

En hoewel hij dit weekend nog moet duiken, heeft Daley vrijdag zijn pièce de résistance geleverd wat betreft nijverheid. Een prachtige witte cardigan voor zichzelf, als aandenken aan de Spelen. Achterop staan in verschillende kleuren de vijf ringen en het logo van het Britse team, voorop is met nette hand in het Japanse schrift in zwarte letters het woord ‘Tokyo’ aangebracht. Of zijn geheime wapen hem nog een gouden plak oplevert moet blijken, zaterdag duikt Daley in de halve finale van de 10-metertoren.

