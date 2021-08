Toestel geëvacueerden richting Schiphol, vermoedelijk zonder Afghanen

In Afghanistan bevinden zich nog ruim zevenhonderd mensen met een Nederlands paspoort, zei minister van buitenlandse zaken Sigrid Kaag vrijdagmiddag voorafgaand aan de ministerraad. Het gaat volgens haar om “veel mensen die op familiebezoek blijken te zijn gegaan”, ondanks het “duidelijke reisadvies” dat gold voor Afghanistan. “Die moeten we terughalen”, zei Kaag.

Dit staat nog los van Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en die Nederland ook probeert te evacueren. Volgens een woordvoerder van het ministerie buitenlandse zaken is niet precies bekend wie aan boord zijn van de Airbus A330 MRTT, die vrijdagmiddag rond 15.30 op Schiphol wordt verwacht. Zelfs is niet bekend hoeveel van de passagiers Nederland als eindbestemming hebben.

Een Afghaanse tolk in Kaboel met wie Trouw contact heeft, meldt dat Britse autoriteiten pantservoertuigen inzetten om Afghaanse medewerkers op te halen. “Kunt u alstublieft aan de Nederlandse ambassade vragen of ze hetzelfde voor ons kunnen doen en dat kunnen coördineren met de Britten?”, appte hij vrijdagochtend. Of de Britten daadwerkelijk pantservoertuigen inzetten is niet te verifiëren, en ook niet hoe Nederlandse autoriteiten ter plekke samenwerken met andere landen.

“We onderzoeken alle mogelijkheden”, zei Kaag op de vraag of er ook wordt overwogen meer Nederlandse militairen naar het land te sturen om te helpen bij de evacuatie. “We werken nauw samen met Duitsland, die nog een militaire presentatie hadden, en het Verenigd Koninkrijk.” Over het ophalen van mensen op een afspreekpunt zei ze: “We moeten alles, alles, alles onderzoeken, maar uiteindelijk zijn we afhankelijk van wat onze militairen en bondgenoten zeggen wat haalbaar en veilig is.

In een ‘acute en schrijnende’ situatie

Onder Afghaanse Nederlanders in Kaboel is verontwaardiging ontstaan over een oproep van het ministerie van buitenlandse zaken, donderdagavond, om binnen 24 uur op eigen houtje naar het vliegveld te komen om te worden geëvacueerd. In de oproep, die in handen is van NU.nl, staat dat het ministerie “u niet kan helpen met vervoer naar het vliegveld”.

De Nederlandse regering heeft beloofd dat ook Afghaanse journalisten, activisten en medewerkers van hulporganisaties in aanmerking komen voor evacuatie, mits zij in een ‘acute en schrijnende’ situatie verkeren. Afgaande op de berichten lijken journalisten die voor buitenlandse media hebben gewerkt in ieder geval onder die categorie te vallen. Deutsche Welle meldde donderdag dat de Taliban een familielid van een journalist die voor de Duitse omroep werkte hebben doodgeschoten. De moslimextremisten hebben drie huizen van DW-journalisten doorzocht.

Het probleem blijft dat Afghanen het vliegveld niet kunnen bereiken. “Geen van de tolken uit mijn netwerk is weggekomen”, meldt Afghanistan-veteraan Roy Grinwis, die zich inspant voor het terughalen van tolken. Het blijft voor Afghanen vrijwel onmogelijk om het vliegveld van Kaboel te bereiken, zegt hij: de Taliban die de toegangswegen en de omgeving van het vliegveld bewaken laten alleen mensen met een Nederlands paspoort door. Tolken die met heel veel pijn en moeite hun Afghaanse paspoorten met Nederlandse visa hebben bemachtigd die op de verlaten ambassade in Kaboel waren blijven liggen, komen daarmee niet mee door de blokkades.

Voor de Europese politiemissie gewerkt

Voor zover bekend is het maar enkele tolken gelukt om het land te verlaten sinds de Taliban dit weekeinde Kaboel onder controle kregen, en deden degenen die het gelukt is dat op eigen gelegenheid. Er zijn minstens 102 tolken die toestemming hadden gekregen om naar Nederland te komen. In Nieuwsuur deed tolk Sarwar Khairee donderdag verslag hoe hij met zijn drie kinderen ternauwernood ontsnapte aan de Taliban die rond het vliegveld posten. De Amerikaanse beveiligers weigerden hem door te laten; Taliban sloegen hem met de kolf van hun geweer tegen de grond. Tsjechische militairen kwamen te hulp nadat hij hun had toegeschreeuwd dat hij voor de Europese politiemissie had gewerkt. Khairee werd overgebracht naar een militaire luchthaven bij Praag.

Volgens Anne-Marie Snels, oud-voorzitter van de defensievakbond AFMP en actief voor de achtergebleven tolken, zijn de afgelopen dagen drie voormalige tolken aangekomen in Tsjechië, en is er één tolk met gezin aangekomen in Denemarken. Eén tolk wist eerder het land te ontkomen naar Dubai. “Mijn grote zorg is dat de Verenigde Staten en Duitsland, die nu nog de meeste mensen wegkrijgen, straks klaar zijn met hun missie en zullen vertrekken. Dan storten alle pogingen om mensen te laten wegkomen in elkaar.”

