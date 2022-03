Toespraak Poetin grijpt terug op retoriek van Stalin

Als Russen al niet overtuigd waren dat dissident gedachtengoed ongewenst is in het huidige Rusland, dan maakte Vladimir Poetin hun dat woensdagavond nog eens extra duidelijk. Tijdens een video-bijeenkomst, waarin hij met ingehouden woede (indirect) het volk aansprak, maakte hij pro-westerse Russen uit voor verraders die als ‘vliegen uitgespuugd’ moeten worden op straat.

In zijn toespraak haalde de Russische president ongenadig hard uit, met woorden die terug deden denken aan de retoriek van Josef Stalin in de jaren dertig. “Het Russische volk zal altijd in staat zijn om ware patriotten te onderscheiden van uitschot en verraders. (...) Ik ben ervan overtuigd dat een dergelijke natuurlijke en noodzakelijke zelfzuivering van de samenleving ons land slechts sterker zal maken.” Met die woorden leek Poetin groen licht te geven voor een maatschappelijke repressie die veel verder gaat dan de onderdrukking van tegengeluid zoals die de afgelopen jaren in Rusland normaal is geworden.

Villa’s in Miami of aan de Franse Rivièra

Niet alleen politieke activisten of demonstranten moeten nu vrezen voor hun vrijheid en veiligheid, maar iedereen die het Westen of een ‘westerse levensstijl’ een warm hart toedraagt. “Het Westen zal zeker rekenen op de vijfde colonne, op nationale verraders. Mensen die hun geld daar verdienen en daar leven. En ik bedoel niet dat ze daar in de geografische zin wonen, maar in hun gedachten, in hun slavenmentaliteit", aldus Poetin. “Ik veroordeel degenen die villa’s in Miami of aan de Franse Rivièra hebben niet, of degenen die niet zonder ganzenlever, oesters en zogenaamde gendervrijheden kunnen. Dat is geen probleem. Het probleem is dat veel van deze mensen mentaal daar zijn en niet hier bij onze mensen, in Rusland.”

Een voorproefje van wat de woorden van Poetin in de praktijk zouden kunnen betekenen was deze week al te merken: tegen een lifestyleblogger die kritiek had geuit op de oorlog in Oekraïne werd een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. En op voordeuren van tegenstanders van de oorlog werd her en der in het land de letter 'Z’ gespoten – het teken dat Russische nationalisten gebruiken. Een ‘emotionele’ actie van Poetin-aanhangers, aldus het Kremlin.

