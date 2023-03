Toen Mao Stalin bezocht lagen de verhoudingen heel anders dan nu

‘Ben ik hier dan alleen om te eten, te schijten en te slapen?”, riep Mao Zedong uit, toen zijn bezoek aan de Sovjet-Unie eind 1949 hem de keel begon uit te hangen. Hij wilde zakendoen met Jozef Stalin, de onbetwiste nummer één van de USSR. Die bleef hem echter maar aan het lijntje houden.

De verhoudingen waren heel anders dan bij het bezoek van Xi aan Poetin deze week. Naar buiten toe presenteren China en Rusland zich graag als gelijkwaardige partijen. In werkelijkheid is Peking de bovenliggende partij. China is de nieuwe, opkomende supermacht. Rusland lijkt toch vooral een reus op lemen voeten: een kolossaal land met een relatief kleine economie (zeker voor wie de opbrengst van fossiele energie wegdenkt). Vooral het kernwapenarsenaal maakt de Russen nog tot een mogendheid om rekening mee te houden.

In 1949 gold Stalin behalve als leider van de Sovjet-Unie ook als dé leider van de communistische wereld. Dat wilde hij graag zo houden. Als iemand die positie kon ondergraven, dan was het Mao. Hij had in oktober van dat jaar zijn Volksrepubliek uitgeroepen en moest maar bewijzen of hij zijn gezag binnenslands kon handhaven. Maar China’s voorman vertegenwoordigde een kwart van de wereldbevolking. En voor de revolutionair gezinden in de wereld bracht hij ook een aansprekend, nieuw elan mee.

Mao arriveerde op 7 december 1949 per trein in Moskou. Hij kwam voor de viering van Stalins zeventigste verjaardag, maar vooral om steun voor zijn land in opbouw, militair en op andere gebieden.

Hoogst ongemakkelijk

Bij aankomst nodigde Mao minister van buitenlandse zaken Molotov, die hem opwachtte, uit in zijn trein. Die weigerde echter daarop in te gaan. Een eerste ontmoeting van Mao met Stalin verliep daarna hoogst ongemakkelijk.

In de weken daarna lieten de Sovjets Mao vooral eindeloos wachten in een datsja buiten Moskou. Ondertussen kwamen af en toe lagere functionarissen langs, die moesten peilen wat voor een vlees Moskou met de Chinees in de kuip had. Een van de kernvragen daarbij: kon Mao wel worden beschouwd als een echte marxist?

Bij de Chinese leider groeide de irritatie. Op 21 december, de dag waarop Stalins zeventigste verjaardag groots werd gevierd in het Bol­sjoj­theater, kregen de aanwezigen en de buitenwereld niets mee van die oplopende spanning. Mao klapte zijn handen stuk voor Stalin. Die gunde hem een plek naast hem op het podium. En van de buitenlandse sprekers was Mao volgens de partijkrant Pravda de enige die een staande ovatie kreeg. De aanwezigen in de zaal scandeerden daarbij de naam van de twee leiders.

Weer in de wacht gezet

Daarna werd de gast uit China evengoed weer in de wacht gezet. Zelfs Mao’s 66ste verjaardag op tweede kerstdag lieten de gastheren zonder enige luister voorbijgaan. Mao uitte zijn ergernis inmiddels hardop in de wetenschap dat de Sovjetdiensten hem in de datsja afluisterden. Tegelijkertijd zinspeelde hij op samenwerking met het Westen, als Moskou het liet afweten.

In het nieuwe jaar, 1950, bleef de sfeer ijzig. Stalin tartte Mao. Die liet zich op zijn beurt nauwelijks intimideren. Na onderhandelingen konden de twee partijen op 14 februari alsnog een overeenkomst tekenen. China kreeg een flinke som geld, waarmee voornamelijk wapens werden gekocht bij de Russen. Die kregen bovendien toegang tot industrieën en grondstoffen in een aantal vitale Chinese regio’s.

En om terug te komen op het eten, het schijten en het slapen waar Mao tijdens zijn verblijf woedend naar verwees: ook op dat gebied maakte Moskou het de Chinese leider niet naar de zin. Hij wilde verse vis in plaats van diepvriesvis, prefereerde een hurk-wc boven een toilet en kon slecht wennen aan de zachte matrassen en kussens waarin zijn lichaam en hoofd deels verdwenen.