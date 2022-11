Toegang hulpgoederen Tigray komt langzaam op gang, maar waarom duurde dat zo lang?

Sneller dan verwacht stonden de handtekeningen op papier. Al binnen een week nadat eind oktober in het Zuid-Afrikaanse Pretoria de vredesbesprekingen rond de burgeroorlog in Tigray van start waren gegaan, sloten de partijen op 2 november een staakt-het-vuren.

Maar twee weken later is er nog veel onduidelijk over de huidige situatie in het noorden van Ethiopië, en krijgen internationale hulporganisaties maar mondjesmaat toegang tot het gebied. Dat terwijl de onderhandelaars afgelopen weekend benadrukten dat het licht ‘per direct’ op groen stond voor noodhulp aan het door twee jaar burgeroorlog verscheurde gebied.

Toch laat de VN, die de hulptoevoer coördineert, dinsdagmiddag desgevraagd weten nog in gesprek te zijn ‘met de verschillende relevante partijen’ om hulpgoederen Tigray in te krijgen. Wel merkt de woordvoerder op dat toegang tot omliggende regio’s is verbeterd sinds er een einde is gekomen aan de vijandelijkheden, waar al een begin is gemaakt aan noodhulp. Het Rode Kruis meldt dinsdagmiddag dat de eerste hulpgoederen – twee vrachtwagens met medicijnen – in provinciehoofdstad Mekele zijn aangekomen.

‘Blokkade gebruikt om TPLF-leiders op de knieën te krijgen’

Toch had toegang voor hulporganisaties überhaupt geen onderdeel van de vredesbesprekingen moeten zijn, zegt de Noorse conflictwetenschapper Kjetil Tronvoll, gespecialiseerd in Ethiopië. “Hulporganisaties zouden altíjd toegang moeten krijgen tot conflictgebieden. Zeker als je stelt dat de oorlog niet tegen de bevolking van Tigray, maar de rebellen is gericht.”

Dat is alleen niet het geval geweest, zegt de Noor. “De Ethiopische regering heeft de blokkade van Tigray gebruikt om de bevolking uit te hongeren en zo hun leiders, de TPLF, op de knieën te krijgen. Dan nog had de Ethiopische regering als blijk van goede wil een uur na de wapenstilstand een vliegtuig vol insuline naar het gebied kunnen sturen. Waarom is er tien dagen gewacht?”

Voormalig Nigeriaans president Olusegun Obasanjo op de voorgrond tijdens een vergadering over de uitwerking van het verdrag rond de burgeroorlog in Tigray. Beeld AFP

De situatie in het gebied is de afgelopen twee jaar al mistig. Tigray is afgesneden van de buitenwereld, sinds het geweld oplaaide nadat president Abiy Ahmed in november 2020 zijn leger naar de noordelijke provincie had gestuurd. Niet alleen is de toegang tot de provincie geblokkeerd, ook is de stroomvoorziening samen met alle communicatiekanalen platgelegd en is betaalverkeer met het gebied onmogelijk gemaakt. Journalisten zijn er al helemaal niet welkom.

Gevreesd wordt dan ook wat die journalisten, onafhankelijke waarnemers en hulporganisaties zullen aantreffen wanneer ze volledige toegang krijgen tot het gebied. De schattingen lopen uiteen, maar zeker tienduizenden zijn door het geweld omgekomen. Veel meer slachtoffers zullen zijn gevallen door de vernietigende gevolgen van de oorlog: onderzoekers van de Universiteit Gent becijferden dat er als direct gevolg van de oorlog mogelijk 600.000 doden zijn gevallen wegens honger en het ontbreken van noodhulp.

Eritrea is buiten de vredesbesprekingen gehouden

Inmiddels worden er na aanvankelijk optimisme ook vraagtekens gezet bij het verdrag dat op 2 november onder auspiciën van de Afrikaanse Unie werd getekend. Hierin staat onder andere dat de rebellen dertig dagen de tijd hebben om hun wapens in te leveren. Om hierop toe te zien heeft de Afrikaanse Unie tien waarnemers naar het gebied gestuurd, zegt Tronvoll. “Tien. Op een bevolking van 6,5 miljoen. Om na te gaan of tienduizenden soldaten van verschillende partijen netjes de wapens inleveren en iedereen zich aan de regels houdt.”

Bovendien valt over de onpartijdigheid van die waarnemers te twisten, zegt hij. Want reken maar dat de Ethiopische regering meer invloed heeft binnen de Afrikaanse Unie dan de leiders van de TPLF.

Ook is één van de betrokken partijen, het naburige Eritrea, dat aan de zijde van het Ethiopische leger meevocht tegen de rebellen, buiten de vredesbesprekingen gehouden. Onduidelijk is wat Eritrea, dat eind september nog overging tot algehele mobilisatie, van de wapenstilstand vindt. De regering in Asmara heeft nog niet op het verdrag gereageerd, waarmee het nog onzeker is of de Eritrese troepen in het gebied zich wel zullen terugtrekken.

Dit is geen verdrag, geen wapenstilstand, concludeert Tronvoll. “Het is een overwinning voor Abiy. En een capitulatie voor de TPLF.”

Lees ook:

Wapenstilstand in Tigray na twee jaar bloedige strijd

Na een bloedige strijd van twee jaar hebben de Ethiopische regering en de rebellen in Tigray een wapenstilstand gesloten.