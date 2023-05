Tiny Kox: ‘Europese landen moeten doen wat ze ooit hebben beloofd’

Tiny Kox (SP) is een van de boegbeelden van de Raad van Europa, die de komende dagen op het hoogste niveau bijeenkomt in Reykjavik. Aanleiding is de Oekraïne-oorlog, maar er zijn meer zorgen over rechtsstaat en mensenrechten in Europa.

Wat was Europa, van Reykjavik tot Vladivostok, tevreden met zichzelf tijdens de laatste top van de Raad van Europa. Die begon exact achttien jaar geleden in de Poolse hoofdstad Warschau. Jan Peter Balkenende was er als premier van Nederland – zo lang geleden is het. De Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov (hij is dat nog steeds) liep er toen ook rond, gebroederlijk naast Europese regeringsleiders, inclusief de pro-westerse president van Oekraïne, Viktor Joesjtsjenko.

Op die Warschau-top van 16 en 17 mei 2005 leek Europa helemaal af. De meeste communistische landen van weleer waren democratieën geworden en hadden zich uit vrije wil aangesloten bij de Europese Unie, de Navo én de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa (RvE).

Ook Rusland trad in 1996 toe tot de Raad. Optimisten zagen het land, destijds geleid door president Boris Jeltsin, ooit lid worden van de EU en misschien zelfs van de Navo. Invasies van buurlanden leken ondenkbaar. De onderlinge verschillen waren groot, maar alle Europese landen leken hun blik te fixeren op dezelfde stippen aan de horizon: respect voor rechtsstatelijkheid, democratie, mensenrechten en een vreedzame internationale rechtsorde.

Kopzorgen

Hoe anders ziet de wereld er in 2023 uit, nu de regeringsleiders en/of staatshoofden van de 46 lidstaten van de RvE deze dinsdag en woensdag in Reykjavik bijeenkomen voor de vierde Raad van Europa-top in de geschiedenis (zie kader). Rusland is kort na de invasie in Oekraïne uit de Raad geknikkerd, al zeggen de Russen dat ze zelf de deur in Straatsburg achter zich hebben dichtgetrokken.

Die oorlog is de grootste, maar niet de enige kopzorg voor de mensenrechtenorganisatie. Op meer plekken in Europa staan de democratie en de rechtsstaat er slechter voor dan in 2005. Al die onrustbarende ontwikkelingen samen drijven de meeste regeringschefs – inclusief Mark Rutte, Olaf Scholz en Emmanuel Macron – naar Reykjavik, om de oerprincipes van de RvE uit het stichtingsjaar 1949 op te frissen en te herbevestigen.

“De top in Warschau was de afronding van een unieke periode”, zegt Tiny Kox. “Toen was Europa verenigd. Er heerste grote tevredenheid: we hebben het voor elkaar. Rusland gedroeg zich toen nog, voor zover die niet-democratie zich toen kon gedragen. Het leek alsof het iets kon worden. Dus zeiden ze: zo is het goed en zo zal het blijven gaan. Maar toen ging het helemaal niet goed. Daarna kregen we de Russische invasies in Georgië en Oekraïne en liep het uit de hand.”

Een strafhof in Den Haag

Kox (70), al twintig jaar lid van de Eerste Kamer voor de Socialistische Partij, is sinds begin vorig jaar ook een van de boegbeelden van de RvE, als voorzitter van de Parlementaire Assemblee. Die telt 306 afgevaardigden uit de nationale parlementen en komt ongeveer vier keer per jaar bijeen in Straatsburg. In Reykjavik zal Kox dezer dagen niet de mindere zijn van de tientallen aanwezige regeringsleiders. Hij is een van de eerste sprekers.

De slotverklaring is al zo goed als dichtgetimmerd. Toch moeten de regeringsleiders volgens Kox nog een paar laatste punten en komma’s zetten of verplaatsen. “Tot op het laatst zal er worden gesproken over het ondersteunen of mee helpen opzetten van een ad hoc strafhof in Den Haag om de zogeheten ‘misdaad van agressie’ te berechten, vanwege de Russische invasie in Oekraïne. De Oost-Europese lidstaten vinden dat de Raad van Europa daarin een leidende rol moet spelen, eventueel samen met de Verenigde Staten. Het is de vraag of de Verenigde Naties dat hof zullen opzetten: daarvoor is overweldigende steun nodig in de Algemene Vergadering.

“Tegelijk komt er iets unieks in de Reykjavik-slotverklaring, namelijk het openen van een schaderegister voor individuele burgers in Oekraïne. Dat register komt in Den Haag, in nauwe samenwerking met het Mensenrechtenhof in Straatsburg. Dat heeft immers ervaring met het omzetten van zulke schademeldingen in eisen over compensaties. Verder wordt er altijd lang gepraat over centen. Het Mensenrechtenhof komt geld tekort. Het gat dat is geslagen door het wegvallen van Rusland is opgevuld in het eerste jaar, maar moet structureel opgevuld blijven.”

Recht op een schone omgeving

“Dan ligt er nog een voorstel om het recht op een schone omgeving te beschouwen als uitbreiding of een invulling van een elementair mensenrecht, waarvoor je dus ook naar ‘Straatsburg’ zou moeten kunnen stappen. Nu moet het Hof dat recht interpreteren op basis van de teksten die er nu zijn. Je kunt denken aan een additioneel protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, of aan een ander wettelijk bindend instrument binnen de RvE. Met een paar woorden kan dat zwaarder of lichter worden.

“Onder meer Nederland, Duitsland en andere landen met een grote industrie kijken daar kritisch naar. Want als burgers naar Straatsburg kunnen gaan en zeggen ‘sorry, maar mijn regering doet niet wat ze zou moeten doen om mijn fundamentele rechten te beschermen’, dan heeft dat grote gevolgen. Tijdens de top zetten we een eerste stap die nog nader uitgewerkt moet worden.”

Rusland moet betalen voor het leed in Oekraïne

Naast die nieuwigheden zal het in IJsland vooral gaan over de oorlog die al ruim een jaar woedt in het hart van Europa. “Het woord accountable zal vaak vallen”, zegt Kox. “Rusland is verantwoordelijk voor de schending van de internationale rechtsorde en zal moeten betalen voor het leed dat het Oekraïne, maar ook de wereldgemeenschap, aandoet. Niet alleen in geld, maar ook in ander gedrag. Dat worden de punten 1, 2 en 3 van ‘Reykjavik’.

“De Raad van Europa draait om multilateralisme. Dat is lange tijd een vaag begrip geweest: wat heb je eraan? Multilateralisme is: veel praten, lange processen, onderhandelen, compromissen sluiten, elkaar lucht en leven geven. Het is het tegendeel van unilateralisme, wat Rusland nu laat zien. Moskou zegt: ‘We hebben geen argumenten, maar we hebben wel een leger’. Dus stuur je dat leger de grens over en zie je hoe ver je komt.

“Vervolgens zeggen de Russen: ‘We willen wel over vrede praten, maar dan moet er ook iets in zitten voor ons’. Dan zegt die internationale rechtsorde: ‘Ja hoor, er zit wel degelijk iets in voor jullie: onmiddellijk wegwezen uit Oekraïne, schade betalen en je beter gaan gedragen’. Dat is het multilaterale antwoord.”

Tiny Kox: ‘In Reykjavik spreken we ook over het afglijden van de democratie in heel Europa. Dat is een bedreiging.’ Beeld Phil Nijhuis

Herstel van de rechtsorde in Europa

“De top in Reykjavik gaat over het herstel van de rechtsorde in Europa, niet over het militair winnen van een conflict. Uiteindelijk moet ook de rechtsorde met Rusland worden hersteld. Dan heb je twee mogelijkheden: Rusland wordt geïsoleerd van de rest. Dat valt niet mee, want het blijft het grootste land van de wereld. Óf Rusland aanvaardt dat het de internationale rechtsorde heeft overtreden. Dan zal het compensatie moeten betalen en alles moeten ontruimen dat het heeft bezet in Oekraïne. Dan zal het de vonnissen moeten uitvoeren die het Mensenrechtenhof heeft geveld tot het moment dat Rusland eruit trad. Dat is een enorm proces.

“Er wordt veel verwezen naar de processen van Neurenberg (na de Tweede Wereldoorlog, red.). Als je daarop terugkijkt, moet je zeggen: het is niet slecht gedaan dat een fascistisch land een van de leidende democratieën wordt in Europa, in een relatief korte periode. Of we die hoop voor Rusland moeten hebben, durf ik te betwijfelen, want dat is een nog veel grotere klus. Daarom is op dit moment de Raad van Europa relevanter dan die een tijdlang was.

“Gelukkig spreken we in Reykjavik ook over het afglijden van de democratie in heel Europa. Dat is ook een bedreiging. Lidstaten moeten gewoon weer gaan doen wat ze ooit hebben beloofd: zich houden aan de rechtsorde in eigen land en hun eigen burgers beschermen. Er zijn ook paragrafen over nieuwe uitwerkingen van mensenrechten. Ik noemde al het recht op schone lucht, maar we hebben het bijvoorbeeld ook over het recht op bescherming tegen de gevaren van kunstmatige intelligentie. Daarmee hebben we ook jongeren iets nieuws te bieden.”

‘We zien in veel Europese landen grote problemen’

De toon van ‘Reykjavik’ is anders dan die van andere internationale bijeenkomsten, stelt Kox. “Het zijn dezelfde regeringsleiders, maar nu richt de aandacht zich op rechtsstatelijkheid, mensenrechten en democratie. Dat is iets anders dan het leveren van wapens, het sluiten van financiële akkoorden of het treffen van sancties.

“Ja, er is een militair conflict en dat moet worden opgelost. Maar er is meer nodig om die rechtsorde duurzaam te herstellen. Het lijkt een beetje op het begin van de Raad van Europa. Ook toen lag Europa in puin. Toen is deze constructie bedacht: als alle landen die zich bij die Raad aansluiten zichzelf verplichten om zich langs lijnen van rechtsstatelijkheid, mensenrechten en democratie te ontwikkelen, dan bedreigen ze hun eigen burgers niet meer. Als ze dat niet doen, bedreigen ze ook hun buren niet.

“Als lidstaat van de RvE zeg je: ‘Ik zal me rechtsstatelijk gedragen, de mensenrechten respecteren en de democratische instituties overeind houden’. Wat dat betreft zien we in veel Europese landen grote problemen. Dan zeggen ze: ‘Dat hebben we ooit bij toetreding wel gezegd, maar de tijden veranderen’. Als je die principes in 2023 herbevestigt, kun je dat niet meer zeggen.”

Globalisme versus multilateralisme

De achterban van Kox’ partij, de SP, associeert zijn toewijding aan het multilateralisme wellicht met het begrip globalisme – voor veel SP’ers een vies woord. Ziet Kox zijn werk in Straatsburg weleens botsen met de principes van zijn eigen partij?

“Eigenlijk juist niet. Ik heb tegen partijleden gezegd: ik word blij van wat er straks op papier staat. Hier hoeft geen enkele progressieve, liberale, christendemocratische of socialistische parlementariër zich voor te schamen. Multilateralisme is iets anders dan globalisme. Globalisme is: we zijn wereldburgers en we doen het allemaal samen. Dat zou een mooi idee kunnen zijn, maar iedereen weet: we hebben geen democratie op wereldschaal.

“In de RvE hebben we in 46 landen – nominaal – een democratie. En er is een Hof dat daarover gaat. Dat is uniek in de wereld. Multilateralisme is gebaseerd op het idee dat je trots bent op je eigen land, trots op je onafhankelijkheid, terwijl je je tegelijk realiseert dat je compleet afhankelijk bent van je omgeving.

“Ik doe soms wel wat bekeringswerk, ook in mijn partij, over het belang van een op regels gebaseerd multilateralisme. Een beter antwoord kunnen ook linkse mensen niet verzinnen op de existentiële dreiging van tegenwoordig.”

Tiny Kox (Zeelst, 1953) zat van 1982 tot 1999 voor de Socialistische Partij in de gemeenteraad van Tilburg. In 2003 werd hij lid van de Eerste Kamer, vrijwel meteen ook als fractievoorzitter. Sinds 2007 is hij lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, een mensenrechtenorganisatie. Vorig jaar werd hij daar gekozen als voorzitter. De Raad van Europa (geen onderdeel van de Europese Unie) is opgericht in 1949. Een belangrijk onderdeel van de RvE is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Met 46 lidstaten zijn bijna alle Europese landen lid, inclusief Turkije. Alleen Belarus en Vaticaanstad vallen erbuiten. Rusland was lid van 1996 tot vorig jaar, toen het vanwege de invasie in Oekraïne werd geschorst.

Raad van Europa-toppen zijn schaars 1. Oktober 1993, Wenen 2. Oktober 1997, Straatsburg 3. Mei 2005, Warschau 4. Mei 2023, Reykjavik

