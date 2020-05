Timmermans zet tweede grote Green Deal-stap, ‘júist vanwege corona’

Als iemand in Brussel ‘drie miljard’ zegt, denken de meesten waarschijnlijk automatisch aan euro’s. Vandaag gaat het even over bomen. Het voornemen om de komende tien jaar drie miljard nieuwe bomen te planten in de EU, maakt deel uit van een gigantisch pakket voorstellen over biodiversiteit en duurzame voedselketens, dat vicevoorzitter Frans Timmermans (Green Deal) zojuist presenteerde.

Dat pakket kun je gerust zeer ambitieus noemen. Zo wil de commissie dat het aandeel organische, ofwel biologische landbouw over tien jaar 25 procent van het geheel bedraagt. Nu is dat nog 8 procent, in Nederland zelfs nog een stuk lager. Overigens geldt voor alle streefcijfers die Timmermans en zijn collega’s neerleggen, dat ze voor de hele EU gelden, niet voor elk land apart.

Verder stelt de commissie voor om het gebruik van schadelijke pesticiden voor 2030 met zeker de helft terug te brengen. Hetzelfde streefcijfer geldt voor het gebruik van antibiotica voor dieren. Harde maatregelen zijn ook nodig om de voortschrijdende lucht-, water- en bodemvervuiling tegen te gaan. Ook die degradatie zou binnen tien jaar met de helft moeten zijn teruggebracht.

Een vrouw op de Amsterdamse Noordermarkt doet biologisch geteelde groente in een zak. De biologische landbouw moet over tien jaar een kwart van het geheel beslaan, in plaats van de tien procent die het nu is. Beeld Getty

De tweede stap

Het pakket voorstellen, dat nog onder handen moet worden genomen door zowel de lidstaten als het Europees Parlement, is de tweede grote stap in Timmermans’ Green Deal. De eerste was de Europese klimaatwet, die begin maart werd gepresenteerd, voor het uitbreken van de coronacrisis. De Covid-19-pandemie drukte de hele Green Deal naar de achtergrond. Sommigen pleitten zelfs voor uitstel van de beoogde groene transitie, om ruim baan te geven aan economisch herstel.

Maar volgens de Europese Commissie gaan die twee juist hand in hand. “De coronacrisis heeft aangetoond hoe kwetsbaar we allemaal zijn en hoe belangrijk het is om het evenwicht te herstellen tussen menselijke activiteit en natuur”, aldus Timmermans bij de presentatie. Woorden van gelijke strekking staan ook in het persbericht. “Aangenomen in het hart van de Covid-19-pandemie, is deze strategie een centraal element van het EU-herstelplan, cruciaal voor de preventie en opbouw van weerstand voor toekomstige uitbraken.”

De brede waaier aan voorstellen richt zich zowel op het platteland als op stedelijke gebieden. Zeker 30 procent van zowel land- als zee-oppervlakte in de EU zou in 2030 een beschermde status moeten hebben. Om het platteland niet te laten afhaken in de digitale ontwikkelingen, zouden alle rurale gebieden al in 2025 over snel breedbandinternet moeten beschikken. De steden moeten groener worden. Alle steden met twintigduizend inwoners of meer zouden een vergroeningsplan moeten hebben.

In de voorstellen staat de ‘burger centraal’, aldus de commissie. In hun rol van voedselconsumenten zullen die burgers worden aangemoedigd om verantwoorde keuzes te maken, onder meer aan de hand van nieuwe, verplichte voedingswijzers op verpakkingen. Promotiecampagnes van ongezond voedsel (veel vet, suiker of zout) worden ontmoedigd. De commissie stelt ook voor om suiker in babyvoeding geheel te verbieden.

Voor de financiering van de ingrijpende biodiversiteitsvoorstellen hoopt de commissie 20 miljard euro los te krijgen uit verschillende bronnen, zowel Europees als nationaal. Agrariërs die zich inzetten voor duurzamere landbouw, zouden daarvoor beloond moeten worden vanuit de traditioneel enorme landbouwsubsidie-pot. De omvang en aanwending daarvan zijn echter nog onderwerp van discussie. De 27 EU-landen zijn nog steeds aan het bakkeleien over de nieuwe EU-meerjarenbegroting (2021-2027) waarmee ook een groot deel van de Green Deal betaald zal moeten worden.

