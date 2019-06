‘Timmermans dichtbij voorzitterschap Europese Commissie’

Frans Timmermans wordt, in onbevestigde berichten, met het uur hardnekkiger genoemd als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

Donald Tusk, die vanavond een ingelaste topontmoeting van regeringsleiders voorzit over de komende benoemingen, zou eerder op de dag tegen fractieleiders van het Europees Parlement hebben gezegd dat hij op die top Timmermans zal voordragen als opvolger van Jean-Claude Juncker. Dat hebben verscheidene diplomaten en EU-functionarissen deze zondag laten weten aan onder meer persbureau Reuters.

De steun voor PvdA-coryfee en huidig vicevoorzitter van de Europese Commissie Timmermans zal zeker niet unaniem zijn. Leiders van de zogeheten Visegrad-landen (Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië) zouden van plan zijn tegen Timmermans te stemmen, wegens diens standpunten op migratie- en rechtsstaat-gebied. Ook Italië zou overhellen naar een tegenstem. Maar die vijf landen zijn niet genoeg om een zogeheten blokkerende minderheid te vormen, mocht voorzitter Donald Tusk het tijdens de top op een stemming laten aankomen. Maar dat de Nederlandse oud-minister nagelbijtend spannende uren tegemoet gaat, is welhaast zeker.

Vijf jaar geleden werd er door de regeringsleiders ook gestemd over de voordracht van Jean-Claude Juncker als commissievoorzitter. Alleen de toenmalige Britse premier Cameron en zijn Hongaarse ambtgenoot Orbán stemden toen tegen. De algemene verwachting is dat de top, die vanavond om 18 uur begint, zich tot maandagochtend zal voortslepen en misschien nog wat langer. Het ontbijt is in ieder geval al besteld.

Ultiem overleg op zondag, enkele uren voor een ingelaste EU-top, tussen Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk (rechts) en parlementsvoorzitter Antonio Tajani. Beeld AFP

De christen-democraat Manfred Weber, leider van de grootste groepering in het Europees Parlement en daarmee de eerstgegadigde voor het commissievoorzitterschap, lijkt definitief uit de race, omdat onder anderen de Franse president Macron volhardt in zijn verzet tegen de Beierse Europarlementariër. Omdat het Europees Parlement op zijn beurt volhardt in een keuze voor een zogeheten ‘spitskandidaat’, van wie Timmermans er één was, zou de PvdA’er op dit moment de grootste kans maken op een meerderheid in zowel het parlement als bij de regeringsleiders.

Mocht Timmermans die strijd winnen, dan zou Weber als douceurtje het voorzitterschap van het Europees Parlement krijgen, zo gonst het rond. Woensdag wordt in Straatsburg over dat voorzitterschap gestemd, door de 751 deels nieuwgekozen leden van die volksvertegenwoordiging.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel, die zich lange tijd achter Weber schaarde, lijkt nu ook te kunnen leven met Timmermans. “Beide spitskandidaten zijn onderdeel van de oplossing”, zei Merkel in de marge van de G20-top in Osaka. Opvallend van die uitspraak was dat zij zich niet meer onomwonden voor Weber uitsprak.

Als alles meezit, bereiken de EU-leiders de komende 24 uur ook een akkoord over de opvolging van Donald Tusk als hun eigen voorzitter, en die van Federica Mogherini als buitenland-coördinator. Ook het presidentschap van de Europese Centrale Bank is onderdeel van de puzzel, al is dat instituut onafhankelijk van de politiek. Maar in de gezochte balans tussen kleine en grote landen, oost en west, de partijfamilies en de man-vrouw-verhoudingen telt ook die functie wel degelijk mee. Mogelijk wordt een Fransman de opvolger van de Italiaan Mario Draghi.

