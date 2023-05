Tijdens Europese tour zamelt Zelensky applaus, geld en wapens voor Oekraïne in

Veel mooie woorden, een bak met geld en een karrenvracht aan wapens en ander militair materieel. Dat is het resultaat van het flitsbezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan een aantal West-Europese landen de afgelopen dagen. Maandag arriveerde Zelensky, als altijd gehuld in een legergroen tenue, in Londen waar hij een ontmoeting had met de Britse premier Rishi Sunak.

Nog voordat het tweetal met elkaar in gesprek ging, beloofde Sunak Kiev ‘honderden’ luchtafweerraketten en aanvalsdrones met een bereik tot 200 kilometer. De toezegging komt boven op een belofte uit het Verenigd Koninkrijk van vorige week, toen het Oekraïne als eerste westerse land kruisraketten voor de lange afstand beloofde. “Dit is een cruciaal moment in de Oekraïense weerstand tegen een verschrikkelijke oorlog waar het niet voor gekozen heeft en die het niet heeft veroorzaakt, zo liet Sunak in een verklaring weten. “We mogen ze niet teleurstellen”.

Een dag eerder kon Zelensky in Parijs op eenzelfde soort steunbetuiging rekenen toen hij een bezoek bracht aan het Élysée voor een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron. Tijdens een diner in het presidentieel paleis besprak het duo de Franse steun om te voorzien in de ‘urgente militaire en humanitaire behoeften van Oekraïne’, zo liet Parijs in een verklaring weten. Concreet zegden de Fransen tientallen lichte tanks en pantservoertuigen toe, waaronder een aantal AMX-10RC-gevechtsvoertuigen.

‘De moed der overtuiging’

Een paar uur voor het diner met de Franse president was Zelensky nog in Duitsland, waar de leiders van de Europese Unie hem beloonden met de Karelsprijs, die jaarlijks wordt toegekend aan een persoon of organisatie die zich heeft ingezet voor de Europese eenwording. Tijdens de uitreikingsceremonie in het Duitse Aken verklaarde voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen dat “Oekraïne alles vertegenwoordigt waar het Europese idee voor leeft: de moed der overtuiging, het gevecht voor waarden en vrijheid, en de inzet voor vrede en eenheid”.

Daarnaast had Zelensky zondag ook een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en president Frank-Walter Steinmeier. Zelensky bedankte hen voor de ‘krachtige steun’ nadat Berlijn zaterdag al een nieuw militair steunpakket had onthuld ter waarde van 2,7 miljard euro, het grootste bedrag dat de Duitse regering sinds het begin van de oorlog uittrok voor Kiev. In het pakket zitten onder meer munitie en lanceersystemen voor Iris-T-antiraketsystemen, 30 extra Leopard 1-tanks, meer dan 100 pantservoertuigen en 200 surveillancedrones.

De diplomatieke rondgang door Europa begon zaterdag al voor de Oekraïense president toen hij in Rome voet op Italiaanse bodem zette. Hoewel de Italiaanse premier Giorgia Meloni geen concrete nieuwe steunpakketten aankondigde, was het bezoek toch symbolisch. Rome heeft in het verleden altijd warme banden gehad met Moskou, maar desondanks geldt de Italiaanse regering, ook onder leiding van de rechtse hardliner Meloni, als een trouwe bondgenoot van Oekraïne in de oorlog. Sinds het begin van de invasie verstrekte Rome al zes substantiële militaire steunpakketten aan Kiev. Daarnaast had Zelensky zaterdag ook een ontmoeting met paus Franciscus, die al meermaals opriep tot vrede.

Timing

De timing van Zelensky’s diplomatieke tour was in ieder geval goed gekozen. Aanstaand weekend vindt de jaarlijkse G7-top plaats in Japan, waar de regeringsleiders van de grootste industrielanden ter wereld samenkomen. Daarnaast begint dinsdag de top van de Raad van Europa in IJsland waar de leiders van de 46 lidstaten twee dagen lang met elkaar in gesprek gaan.

Met het bezoek van Zelensky vers op het netvlies, zal de oorlog in Oekraïne bij beide bijeenkomsten ongetwijfeld hoog op de agenda staan. En dat kan de Oekraïense president goed gebruiken. Zeker nu Kiev op het punt staat een lenteoffensief te beginnen om de Russische bezetter uit Oekraïens territorium te verdrijven.

