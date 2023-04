Tijdelijke wapenstilstand biedt even lucht in Soedan

In Soedan is een 72-urige wapenstilstand overeengekomen tussen het reguliere leger en de milities van de Rapid Support Forces (RSF). Het staak-het-vuren is ingegaan om middernacht van maandag op dinsdag. Het lijkt redelijk te worden nageleefd door beide strijdende partijen, in tegenstelling tot eerdere bestanden.

De minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, Antony Blinken, maakte de gevechtspauze bekend, na 48 uur intensief onderhandelen. De RSF beschuldigde in een verklaring op Twitter de Soedanese luchtmacht ervan nog steeds aanvallen te doen op hun stellingen in Khartoem. Toch lijkt de strijd te luwen. Dat een wapenstilstand nu kan slagen, heeft te maken met de specifieke doelen die erbij zijn gesteld, zoals het vrijgeven van vluchtcorridors voor burgers en buitenlanders die geëvacueerd willen worden.

De vluchtwegen leiden weg uit de hoofdstad Khartoem en de aan de overkant van de rivier de Nijl gelegen zusterstad Omdurman. Hier hebben de afgelopen negen dagen de zwaarste gevechten plaatsgehad.

Nijpend tekort aan voedsel

De burgerbevolking wil weg uit de steden waar ze aan alle kanten wordt beschoten en waar geen water en elektriciteit meer is. Bovendien is er een nijpend tekort aan voedsel. Veel ziekenhuizen liggen vol of zijn gesloten wegens gebrek aan personeel, medische apparatuur en medicijnen. Op straat liggen overal lijken. Vluchtelingen maken melding van een enorme stank, ook omdat de riolen overlopen nu vuil water niet meer wordt weggepompt. Er wordt gevreesd voor de uitbraak van besmettelijke ziektes.

De wapenstilstand van drie dagen moet er ook voor zorgen dat buitenlanders in Soedan veilig kunnen worden geëvacueerd, zonder het risico tussen de gewelddadigheden terecht te komen. Het ophalen van westerlingen, Afrikanen en Chinezen gebeurt nu op grote schaal. Nederland heeft al zeker honderd mensen met vier vluchten overgebracht. De Verenigde Naties zijn met een konvooi auto’s vanuit Khartoem met 700 medewerkers na 35 uur rijden aangekomen in de havenstad aan de Rode Zee, Port Soedan. Van hieruit worden zij met schepen in veiligheid gebracht

Het derde element van de wapenstilstand is het opzetten van een internationale commissie die met de strijdende legers gaat onderhandelen over een verlenging van het staakt-het-vuren en over een vredesproces. De Verenigde Staten willen dit proces met regionale en internationale partners coördineren, waarbij het voor de hand ligt dat Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en de Afrikaanse Unie meepraten.

Grote angst

Onder burgers in Soedan heerst grote angst dat de twee legers de strijd op volle kracht voortzetten zodra de buitenlanders weg zijn – met de gewone Soedanezen als slachtoffer. Ook wordt gevreesd voor een verdere uitbreiding van de strijd naar het platteland. Tot nu toe wordt vooral in grotere steden hevig gevochten.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, waarschuwde de Veiligheidsraad voor een catastrofe van ongekende omvang in Soedan als de gevechten doorgaan. “Soedan kan een brandhaard worden die de hele regio in vuur en vlam zet. Het land staat aan de rand van een diepe afgrond.”

De regering in buurland Tsjaad, dat al 20.000 Soedanese vluchtelingen heeft opgevangen, geeft een soortgelijk signaal af. In de hoofdstad N’Djamena wordt een overwinning van de RSF gevreesd, omdat dit huurlingenleger zijn manschappen rekruteert uit de gelederen van de Rizeigat-clan die in beide landen woont. Tsjaad is beducht dat het vroeg of laat de dupe wordt van de machtshonger van Mohamed Hamdan Dagalo, de commandant van de RSF.

Lees ook:

Deze twee generaals bestrijden elkaar in Soedan.

Wie er ook wint, de jarenlange roep om democratie lijkt ook dit keer het kind van de rekening. “Wij Soedanezen hebben geen enkele behoefte aan deze gevechten. Het is een bloedige strijd om de macht tussen twee generaals.”

Burgeroorlog Soedan breidt zich uit naar de regio.

De chaos neemt met de dag toe, na bijna een week burgeroorlog in Soedan.Een oproep van de Verenigde Naties tot een driedaagse wapenstilstand, in verband met de viering van het einde van de Ramadan, lijkt nauwelijks effect te hebben.