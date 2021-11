Tientallen migranten omgekomen in het Kanaal bij Calais

Bij het omslaan zijn ook verschillende gewonden gevallen, zo melden de Franse en Britse autoriteiten. De politie maakte eerder melding van 20 slachtoffers, een lokale burgemeester sprak van 24 sterfgevallen, het Franse persbureau stelde dat aantal aan het begin van de avond bij tot 31.

De autoriteiten spreken over het dodelijkste incident met migranten op het Kanaal tot nu toe. Ter vergelijking: sinds 2018 overleden er in totaal 21 mensen bij het oversteken van het Kanaal, aldus de VN gelieerde Internationale Organisatie voor Migratie.

Momenteel wordt er gezocht na slachtoffers met helikopters en reddingsschepen van de kustwacht.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur, volgens persbureau AFP was het een visser die lichamen in het water zag drijven en er melding van maakte. De eerste lichamen werden vanmiddag door een Frans marineschip voor de kust van Calais uit water gehaald. Ook pikte het enkele overlevenden op, waarvan sommigen al buiten bewustzijn waren. Het bootje was vrijwel zeker onderweg naar het Verenigd Koninkrijk.

Omdat het weer kalm is, lijkt het aantrekkelijk de oversteek te wagen. Maar het water is bitterkoud, zeggen vissers die de afgelopen tijd meer migranten zagen dan gebruikelijk. Sowieso is het aantal bootjes met migranten dat het Kanaal probeert over te steken is dit jaar scherp toegenomen, ondanks de hoge risico’s die met de oversteek gepaard gaan. Dit jaar maakten al meer dan 21000 mensen de oversteek, drie maal zoveel dan in heel 2020.

De Britse premier Boris Johnson sprak zijn afschuw en droefenis uit over het verlies aan mensenlevens. Naar aanleiding van de ramp besloot Johnson crisisberaad te houden, en kondigde vandaag aan meer te gaan samenwerken met Frankrijk om de illegale migratie te ontmoedigen. De Franse premier Castex sprak over een tragedie en haalde uit naar de criminele mensensmokkelaars die de bootvluchtelingen uitbuiten.