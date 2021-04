Tientallen doden door verdrukking bij religieuze herdenking Israël, Netanyahu bezoekt rampplek

Ultra-orthodoxe joden waren samengekomen bij de berg Meron voor de gedenkdag Lag Ba’Omer. Daar ligt een rabbijn begraven die deze joden vereren.

Veiligheidsdiensten onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de ramp. Vanuit alle politieke hoeken in Israël klinkt de roep voor een breed onderzoek. Vrijdag is er al veel kritiek geweest op de politie.

Verantwoordelijk politiecommissaris Shimon Lavi zegt dat zijn agenten er alles aan hebben gedaan om mensen te redden. “Ze hebben hun eigen levens geriskeerd door het terrein op te gaan om mensen te helpen. Het was een gruwelijke, tragische nacht.” Lavi zegt dat hij de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid op het evenement.

De autoriteiten hadden toestemming gegeven voor een bijeenkomst met 10.000 aanwezigen, maar volgens organisatoren zijn er meer dan 650 volle touringcars op de pelgrimage afgekomen, met ongeveer 30.000 bedevaartgangers. Er waren ongeveer 5000 politieagenten op de been, die incidenten moesten voorkomen bij het feest, waarbij vreugdevuren worden aangestoken.

Volgens ooggetuigen kwamen mensen in de verdrukking toen grote groepen mensen een klein afgesloten gebied wilden binnengaan. “Het is schokkend hoeveel mensen naar binnen mochten”, aldus een hulpverlener die ter plaatse kwam tegen de krant The Jerusalem Post.

Mensen die op het terrein waren, wilden weg toen ze zagen wat er gebeurde. “Maar de politie had de uitgang geblokkeerd. We konden niet weg. Daarna vielen we in de drukte over elkaar heen, ik was bang dat ik het niet zou overleven. Ik zag dode mensen naast mij liggen”, zei een overlevende tegen The Jerusalem Post. Uiteindelijk besloot de politie de hekken van het terrein te verwijderen, om de mensen te ontzetten.

Na de stormloop zouden er nog confrontaties zijn geweest tussen politie en ultra-orthodoxe joden die de graftombe niet mochten bezoeken vanwege de ramp die had plaatsgevonden.

Ultra-orthodoxe joden donderdagavond bij de gedenkplaats voor rabbijn Sjimon bar Jochai bij de berg Meron in het noorden van Israël, waar zich het drama afspeelde. Beeld AFP