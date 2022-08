Tientallen doden bij verwoestende kerkbrand in Caïro

Bij een brand tijdens een kerkdienst in de Egyptische hoofdstad Caïro zijn zondag zeker 41 mensen om het leven gekomen. Onder hen veel kinderen, die in een bijgebouw van de kerk in de dagopvang verbleven.

Het drama speelde zich af in de Abu Sefeinkerk, die ingeklemd ligt tussen appartementsgebouwen in de volkswijk Imbaba — een van de drukste wijken van Caïro — en alleen bereikt kan worden door steegjes waar auto’s maar met moeite doorheen kunnen. Ook voertuigen van de nooddiensten konden er amper doorheen, wat het blussen van de brand bemoeilijkte. De kerk en de bijgebouwen van vier verdiepingen met onder meer een dagopvang voor jonge kinderen, brandde vrijwel tot de grond af.

De brand ontstond toen een airconditioning boven een deur in de fik vloog, waarschijnlijk door kortsluiting, waarna de in- en uitgang van de kerk onbereikbaar werd en de ruimte zich snel vulde met rook. Bij de daaropvolgende stormloop naar andere uitgangen zouden vooral kinderen onder de voet gelopen zijn.

Centrum voor de gemeenschap

Buurtbewoners snelden toe en probeerden zoveel mogelijk mensen naar buiten te krijgen. Zo ook Saïd Ibrahim, die in de straat van de kerk woont en toesnelde toen hij alle rook zag. “Er lagen mensen op straat te happen naar adem en sommigen waren al overleden, ook veel kleine kinderen”, beschrijft hij. “Vanuit mijn raam zag ik al dat op de derde verdieping een airconditioner in brand stond, daarna ging ik meteen naar beneden.” Uit wanhoop sprongen mensen van de derde verdieping van de kerk naar beneden om aan de vlammen te ontkomen.

Het is niet ongebruikelijk dat kerken op deze wijze ‘verstopt’ zitten in grotere gebouwen. In buurten zoals Imbaba wonen vaak 300.000 mensen op één vierkante kilometer. Regels voor brandveiligheid zijn er vrijwel niet in Egypte, en de brandblussers die aanwezig waren, konden de grote brand niet tijdig blussen.

Kerken in Egypte dienen vaak als centrum voor de gemeenschap, zoals deze kerk met zijn dagopvang. Hoeveel jonge kinderen slachtoffer zijn geworden is nog onduidelijk. Volgens persbureau AP zijn bij een nabijgelegen ziekenhuis zeker tien lichamen van overleden jonge kinderen gebracht. Ook de priester van de kerk zou zijn omgekomen.

Aanslagen op kerken

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft telefonisch de Koptische paus Tawadros II gecondoleerd, hetzelfde deed Ahmed al-Tayeb, grootimam van de Al-Azharmoskee. Onder president Sisi is de positie van christenen in Egypte, zo’n vijf procent van de bevolking, licht verbeterd en zijn er veel kerken bijgebouwd.

Ook kwamen de afgelopen jaren geen grote aanslagen op kerken voor. In 2017 stierven bijna honderd christenen doordat zelfmoordterroristen zich bij kerken opbliezen. Minister-president Mostafa Madbouly heeft aangekondigd dat de families van de overleden kerkgangers financiële compensatie krijgen voor hun overleden familieleden en dat de overheid wil helpen de kerk zo snel mogelijk weer op te bouwen.

