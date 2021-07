Tientallen auto's op drift in de modderstroom – Belgische steden krijgen opnieuw de volle laag

De Waalse steden Dinant en Namen kregen de volle laag. In Dinant werden tientallen auto’s meegesleurd door een kolkende modderstroom, die hele straten verzwolg. Vooral de buurt rondom het treinstation kwam zeker een halve meter onder water te staan. Schepen (wethouder) Robert Closset van Dinant verwacht dat de schade groot is, zei hij tegen de Belgische krant de Standaard.

Dezelfde plek als de foto hierboven, de volgende dag, inmiddels is het water weggezakt. Een vrouw zoekt naar haar kleren. Beeld EPA

In Namen was de situatie volgens burgemeester Maxime Prévot ‘erger’ dan het noodweer van vorige week. Vooral de linkeroever van de Maas werd dit keer getroffen. De overstromingen zorgden voor gaslekken, branden, lekkage van stookolie, grote schade aan wegen en het instorten van muren.

Volgens Prévot waren zijn prioriteiten mensen redden, de stabiliteit van woningen in de gaten houden en puinruimen om aardverschuivingen te voorkomen. De stad Namen stelde noodwoningen ter beschikking voor mensen die niet meer hun huis in kunnen.

Voetbalwedstrijd gestaakt

De regio Luik, die vorige week hard werd geraakt door het wassende water, bleef afgelopen weekeinde redelijk gespaard. Ook in Vlaanderen viel het mee in vergelijking tot Wallonië. De plaats Nijlen en de regio Lier bij Antwerpen kampten volgens De Gazet van Antwerpen met de meeste wateroverlast te. Straten stonden blank, kelders liepen onder, maar veel verder steeg het water niet.

Door het noodweer moest de voetbalwedstrijd Beerschot tegen Cercle Brugge in Antwerpen worden gestaakt omdat regen en hagel het veld onbespeelbaar maakten. De Belgische grensstraat tussen Pullen en Grobbendonk naar de Nederlandse grensovergang stond helemaal blank.

Tot zondagavond waren geen meldingen van dodelijke slachtoffers. Bij de overstromingen van vorige week vielen in België zeker 37 doden.

