Tiener Kyle Rittenhouse vrijgesproken van moord op Amerikaanse demonstranten in Kenosha

De jury ging na bijna vier dagen beraad mee met dat Rittenhouse uit zelfverdediging zou hebben gehandeld.

De rechtszaak werd in de Verenigde Staten nauwgezet gevolgd: door voor- en tegenstanders van de Black Lives Matter-beweging, maar ook door voor- en tegenstanders van strengere wapenwetgeving. Volgens doorgaans progressieve tegenstanders was Rittenhouse een doorgedraaide wapenfanaat die zijn militaire fantasieën botvierde op ongewapende activisten. Voor diens voornamelijk conservatieve medestanders is Rittenhouse een held die opkwam voor klassiek Amerikaanse idealen als zelfbeschikking en eigendomsrecht.

Rittenhouse, een voormalige jeugdagent in opleiding, reisde in de zomer van 2020 naar de demonstratie in Kenosha, Wisconsin, waar activisten demonstreerden tegen politiegeweld jegens zwarte Amerikanen nadat een witte agent de ongewapende Jacob Blake had neergeschoten. De protesten vonden plaats enkele maanden nadat de moord op George Floyd voor een opleving van de Black Lives Matter-beweging zorgde. In augustus, na de dood van Blake, was het dagenlang onrustig in Kenosha. Overdag werd er vreedzaam gedemonstreerd, 's avonds kwam het vaak tot gewelddadig treffen tussen demonstraten, plunderaars, politie en milities.

De destijds 17 jaar oude Rittenhouse reisde vanuit zijn thuisstaat Illinois naar Kenosha in Wisconsin met een AR15-geweer, om daar, naar eigen zeggen de politiemacht aldaar te steunen en de ‘eigendommen van inwoners van Kenosha te helpen beschermen’ tegen de demonstraten. Op de avond van 25 augustus kwam het tot een schietpartij waarbij Rittenhouse de (witte) demonstranten Joseph Rosenbaum en Anthony Huber doodschoot. Rosenbaum was ongewapend en werd in zijn rug geraakt; Huber zou Rittenhouse later hebben aangevallen met een skateboard waarmee het slachtoffer ‘als een honkbalknuppel’ Rittenhouse zou hebben geslagen. De 27-jarige Gaige Grosskreutz raakte gewond.

De tiener hield altijd vol zichzelf te hebben verdedigd en niks verkeerd te hebben gedaan. Hij zou die avond in het nauw zijn gedreven door de demonstranten. Hij werd aangeklaagd voor onder andere moord en doodslag, en had tot levenslang gevangenisstraf kunnen krijgen.

De uitspraak zal de spanningen in de toch al gespannen Verenigde Staten ongetwijfeld weer doen oplaaien. De rechter verzekerde na de uitspraak garant te staan voor de veiligheid van de juryleden; Rittenhouse zelf werd na de uitspraak snel via een achterdeur de rechtszaal uitgeleid.