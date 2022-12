Tienduizenden in de kou na aanslag op elektriciteitsnet North Carolina

Een district in North Carolina beleeft chaotische dagen sinds de stroom zaterdagavond om zeven uur uitviel in een groot deel van het gebied. Niet werkende stoplichten en straatverlichting zorgden voor verkeersongelukken. Veel bewoners kwamen zonder drinkwater en verwarming te zitten, bij temperaturen rond het vriespunt. Op maandag hadden bijna veertigduizend mensen nog altijd geen elektriciteit, en bleven de scholen gesloten.

Al snel werd duidelijk dat het geen gewone storing betrof, maar een gewapende aanval op het stroomnet. Twee distributiestations, waar stroom van het hoogspanningsnet wordt omgezet naar lagere voltages, werden op zaterdag onder vuur genomen en onklaar gemaakt.

Wie erachter zit, dat durfde Ronny Fields, de sheriff van Moore County, nog niet te zeggen. “Dit was gericht, dit was niet willekeurig”, kon hij al wel mededelen. Maar hij zegt nog geen aanwijzingen te hebben over dader of motief. “Geen enkele organisatie heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.”

‘God is verantwoordelijk’

De beschuldigende vinger ging online al snel naar conservatieve groepen die al weken voor onrust zorgden rond een dragshow, die precies zou beginnen op het moment dat de stroom uitviel. Aanvankelijk leken sommige activisten ook de verantwoordelijkheid op te eisen. ‘De stroom is uitgevallen en ik weet waarom’, schreef een van hen al vrij snel op Facebook. In een vervolgbericht deelde ze een foto van de locatie waar de dragshow op beginnen stond, met de mededeling: ‘God laat zich niet bespotten’.

Even later hield ze haar volgers op de hoogte van het bezoekje van de politie, dat snel na die berichten volgde. ‘Vervelend dat ze hun tijd verdaan hebben. Ik heb ze verteld dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn en dat hij verantwoordelijk is voor de stroomuitval’, schreef ze. ‘God kastijdt Moore County.’

Een evenement in Ohio ging na bedreigingen niet door

Dat veel lhbti+-activisten denken dat er hier niet alleen sprake is van leedvermaak, maar van actieve sabotage, komt doordat dragshows, een soort revues waarbij mannelijke artiesten vrouwenkleren aantrekken en vice versa, dit jaar in het vizier zijn gekomen van conservatieve groepen. Die organiseren overal in de VS luide en soms gewapende protesten tegen de shows. In Moore County deed het – onjuiste – gerucht de ronde dat de dragshow specifiek op kinderen gericht zou zijn. De organisatoren klaagden al tijden over gewelddadige bedreigingen. De show ging uiteindelijk toch door, bij het licht van mobiele telefoons.

Eerder op zaterdag zorgden gewapende antidragactivisten in gevechtstenue ervoor dat een evenement op een school in Columbus, Ohio moest worden geannuleerd, waarbij mensen in dragkleren aan kinderen verhalen zouden vertellen. De organisatoren in Ohio voelden zich niet serieus genomen door de politie, toen ze de bedreigingen aankaartten. De demonstranten waren verbonden aan de Proud Boys, een rechtse militie waarvan de leiding net veroordeeld is vanwege opruiing tijdens de bestorming van het Capitool.

Scholen zijn dicht, mensen zitten in de kou

De lhbti+-gemeenschap dringt nu aan op serieus onderzoek naar de toedracht van de stroomuitval in Moore County. De enorme schade die deze veroorzaakte zorgt ervoor dat iedereen in de staat op scherp staat. “Een aanval zoals deze op kritieke infrastructuur is een serieuze, bewuste misdaad en ik verwacht dat de autoriteiten dit tot op de bodem uitzoeken en de verantwoordelijken berechten”, verklaarde gouverneur Roy Cooper. De FBI, de federale politiedienst, is inmiddels betrokken bij het onderzoek.

Het kan nog dagen duren voordat de stroomvoorziening in Moore County weer hersteld is. Ziekenhuizen draaien op generatoren, scholen blijven misschien nog langer dicht. De gemeenten heeft opvangplekken geopend voor mensen die thuis in de kou zitten, al is er voor de komende dagen warmer weer voorspeld.

Lees ook:

In oerconservatief McConnellsburg blijft de bibliotheek een plek voor iedereen

Amerikaanse bibliotheken zijn tegen wil en dank in de cultuuroorlog verzeild geraakt. In McConnellsburg dreigde de bibliotheek subsidie kwijt te raken, omdat een lhbti-groep er samenkwam.