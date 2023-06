Tienduizenden doden, maar exacte aantallen houdt Moskou angstvallig onder de pet

Dat het er veel zijn, daar bestaat geen twijfel over. Maar hoeveel Russische militairen er sinds het begin van de invasie van Oekraïne exact om het leven kwamen, weet eigenlijk niemand. Zo kwam de generale staf van het Oekraïense leger op 25 mei met het duizelingwekkende getal van 205.260 gesneuvelde Russische militairen in vijftien maanden tijd. Een paar weken eerder stelde de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad nog dat Moskou alleen al dit jaar 20.000 militairen verloor, terwijl vermeende Amerikaanse inlichtingendocumenten waar persbureau Reuters in april de hand op legde het totaal sinds 24 februari vorig jaar tussen de 35.500 en 43.000 schatten.

Hoewel de getallen sterk uiteenlopen en onmogelijk te verifiëren zijn, volgt uit de cijfers wel één en dezelfde conclusie: de oorlog kost ook aan Russische zijde talloze mensenlevens. Dat weten ze ook bij Mediazona, een Russisch onafhankelijk mediaplatform dat samen met de Russische tak van de BBC en een team van vrijwilligers gegevens verzamelt over het aantal Russische doden in Oekraïne.

Door begraafplaatsen af te struinen en openbare bronnen te analyseren, documenteert het team de Russische oorlogsslachtoffers één voor één. Bij de laatste tweewekelijkse telling kwam Mediazona zodoende tot een totaal van 24.470 Russische doden. Al plaatsen de initiatiefnemers daarbij wel de kanttekening dat het om een zware onderschatting gaat. Het werkelijke getal ligt volgens hen twee tot drie keer hoger: tussen de 50.000 en 75.000. Ter vergelijking: tijdens de Sovjetinvasie van Afghanistan sneuvelden in tien jaar tijd ‘slechts’ 15.000 militairen.

Radiostilte vanuit Moskou

Daarmee legt Mediazona het dodental in ieder geval vele malen hoger dan het Kremlin. De laatste keer dat de Russische autoriteiten over het aantal doden rapporteerden, was in september vorig jaar, toen defensieminister Sergej Sjojgoe beweerde dat er 5937 militairen sneuvelden. Sindsdien heerst er radiostilte vanuit Moskou als het op de oorlogsslachtoffers aankomt.

Althans, voor zover het officiële uitlatingen betreft. Op 23 mei beweerde Wagner-baas Jevgeni Prigozjin in een interview op berichtenservice Telegram dat zijn huurlingenleger inmiddels al 20.000 manschappen heeft verloren. Dat het Kremlin niet bepaald blij moet zijn geweest met Prigozjins uitlatingen is nog zwak uitgedrukt. Sinds het begin van de invasie zet Moskou namelijk alles op alles om de verliezen van het eigen leger onder de pet te houden.

Zo doet Moskou verwoede pogingen de informatie vanaf het slagveld strikt te reguleren. De censuurwetten die het Russische parlement vlak na het begin van de oorlog aannam, openden de deur voor de nietsontziende repressie tegen iedereen die in de berichtgeving over de oorlog niet de lijn van het Kremlin volgt.

Daarnaast zijn er genoeg voorbeelden van hoe het Kremlin de hoogte van het dodental probeert te verbloemen. Zo had president Poetin in november vorig jaar, nadat er in Rusland paniek ontstond vanwege de gedeeltelijke mobilisatie die het Kremlin twee maanden daarvoor afkondigde, een geënsceneerde ontmoeting met ‘soldatenmoeders’ om de maatschappelijke gemoederen te kalmeren.

Vrouwen met pro-oorlogsstandpunten

In werkelijkheid hadden de vrouwen die bij Poetin aan tafel schoven banden met de regering, bleek uit onderzoek van The Guardian. Een van de vrouwen was een voormalig regeringsfunctionaris, een ander was de moeder van een hoge militair uit Tsjetsjenië en meerdere van de genodigden waren lid van een door de staat gefinancierde ngo met een pro-oorlogsstandpunt.

Niet veel later, in januari van dit jaar, werd de leider van de Raad van Moeders en Echtgenotes – een organisatie die zich werkelijk bekommert om het lot van Russische soldaten – gearresteerd en korte tijd vastgehouden toen ze in naam van echtgenotes en moeders 700 klachten aan het Openbaar Ministerie wilde overhandigen.

Een andere manier waarop Moskou het aantal oorlogsslachtoffers manipuleert, is door informatie over de doodsoorzaak van militairen te vervalsen. Regelmatig schrijven de autoriteiten op een overlijdensakte dat de militair in kwestie ‘vermist’ is of dat hij ‘is overleden door onachtzaamheid’. Ook wordt met dienstdocumenten gefraudeerd door op de papieren te vermelden dat een militair ‘twee weken voor zijn dood het leger verliet’.

Jongemannen uit arme regio’s

Daarnaast zijn de meeste gesneuvelde Russische militairen afkomstig uit gemarginaliseerde groepen in de samenleving. Het zijn voornamelijk jongemannen uit arme regio’s die vaak duizenden kilometers van Moskou vandaan liggen. Uit de data van Mediazona volgt bijvoorbeeld dat er in 2022 ten minste 118 inwoners uit Moskou sneuvelden aan het front, terwijl er minstens 590 mannen uit de Siberische regio Boerjatië om het leven kwamen in Oekraïne. Ter vergelijking: Moskou telt 12 miljoen inwoners, Boerjatië nog geen miljoen.

De reden achter die scheve verhouding laat zich raden: om maatschappelijke onrust te voorkomen laat het Kremlin de kinderen, broers en echtgenoten van de stedelijke elite liever met rust en geeft het er de voorkeur aan om de minder mondige massa uit het achterland als kanonnenvoer in te zetten. Liever tien dode boeren dan één dode yup, redeneert Moskou.

Toch is het politieke risico dat aan oorlogsslachtoffers kleeft nooit helemaal weg te nemen. Militairen die gewond terugkeren van het front zullen hun horrorverhalen nu eenmaal met vrienden en familie delen, en hoe meer lijkkisten uit Oekraïne huiswaarts keren, hoe groter de druk op het Kremlin om meer openheid van zaken te geven. Het is onwaarschijnlijk dat Moskou om die reden stopt met doodzwijgen, manipuleren en onderdrukken, maar op den duur kan die druk wel degelijk tot sociaal-maatschappelijke onrust leiden.

Oekraïense militaire doden Hoewel de regering in Kiev doorgaans zuinig is met uitspraken over het aantal militaire slachtoffers in de eigen gelederen, stelde presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak in december vorig jaar dat er tussen de 10.000 en 13.000 manschappen op het slagveld om het leven waren gekomen. Halverwege april meldde persbureau Reuters op basis van vermeende Amerikaanse inlichtingendocumenten die online circuleerden, en vooralsnog niet zijn geverifieerd, dat het Oekraïense leger tussen de 15.500 en 17.500 militairen verloor.

