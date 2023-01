Tien doden bij grote schietpartij in Californië

Een man opende het vuur in een nachtclub, een uur nadat in de stad groots Chinees Nieuwjaar was gevierd. Getuigen zeggen tegen de krant Los Angeles Times dat hij met een semiautomatisch geweer willekeurig om zich heen schoot. Hij zou munitie bij zich hebben gehad om zijn geweer te kunnen herladen. Volgens aanwezigen in de club is de eigenaar van de nachtclub een van de doden.

Sommige gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De schutter was al gevlucht voordat de politie bij de club arriveerde. Omdat de zoektocht naar de man nog bezig is, vindt een woordvoerder het te vroeg om iets te zeggen over het motief. De politie onderzoekt bijvoorbeeld of de dader de slachtoffers kende en of het om een haatmisdrijf gaat. De meerderheid van de inwoners van Monterey Park heeft een Aziatische achtergrond.

De politie kijkt ook of er een verband is met een mogelijke schietpartij in een dansclub in Alhambra. Ook in die stad, die naast Monterey Park ligt, wonen veel Aziatische Amerikanen.

Monterey Park en Alhambra liggen zo’n 13 kilometer ten oosten van Los Angeles. Volgens de media waren in Monterey Park tienduizenden mensen samengekomen om Chinees Nieuwjaar te vieren. Het evenement zou ongeveer een uur afgelopen zijn geweest toen de schietpartij begon. Ook op zondag stonden nog festiviteiten gepland, maar die zijn afgelast.