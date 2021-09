Thuiswerken? In het groene Lahti doen ze aan ‘buitenwerken’

Tijdens het vele thuiswerken is het fijn om af en toe even een frisse neus te halen. In het Finse Lahti hebben ze daar een andere oplossing voor: met laptop en al ‘buitenwerken’ in het groen.

In Lahti, een Fins stadje op zo’n 100 kilometer afstand van de hoofdstad Helsinki, kunnen thuiswerkers eindelijk hun huis uit. Ook als ze geen kantoor hebben om naar terug te keren, of dat wel hebben maar nog niet zover zijn om zich met hordes collega’s in een beperkte ruimte te begeven.

Onlangs zijn in en rond Lahti werkstations in het groen geïnstalleerd. De bostafels werden in het leven geroepen om ‘buitenwerken’ te stimuleren, ook – of juist – voor hen die hun werkende bestaan gewoonlijk tussen vier muren en achter een laptop doorbrengen.

Over vier jaar al klimaatneutraal

“Vanmorgen woonde ik al staande een vergadering bij in het park Lanu”, zo vertelde Lahtinees Saara Piispanen aan de Zweedstalige krant Hufvudstadsbladet. “Het leek me een goed tegenwicht voor deze hectische week.” Piispanen is het hoofd communicatie voor het project ‘Groen Lahti’. Lahti heeft zich onder andere met dit project op de kaart weten te zetten als een gemeente met een indrukwekkend milieuprofiel, zozeer dat de plaats met ruim 100.000 inwoners zich dit jaar ‘European Green Capital 2021’ mag noemen.

De stad wil bijvoorbeeld over vier jaar al klimaatneutraal zijn; een decennium voorlopend op het nationale streven en zelfs 25 jaar eerder dan dat van de Europese Unie. Het is aardig op weg: ruim 99 procent van al het huishoudafval hier wordt al gerecycled. En nu wordt er dus ook aan de duurzaamheid van het arbeidsmilieu geschaafd, met als nieuwste tegenhanger van de druilerige kantoortuin het kantoorpark en -bos.

Vergaderen met uitzicht op een meer

Het bosbureau is een vurenhouten constructie die bestaat uit een tafelblad en een afdak. De twee onderdelen zijn aan elkaar verbonden door houten lamellen, zodat je laptop beschermd is tegen de zon, maar je tijdens het typen wel van het uitzicht kan genieten. Het geheel is bevestigd aan een boom, op sta-hoogte, met een haakje voor je tas en uitsparingen voor een drinkbeker en pennen.

De meeste werkplekken bevinden zich in de buurt van het centrum, maar één is 16 kilometer verderop in het natuurreservaat Lapakisto. Daar heb je uitzicht op het meer – en is de kans om voorbijgangers tegen te komen miniem.

Het idee, zegt Piispanen, is niet dat je zo’n werkstation de hele dag bezet houdt, maar dat je het ‘een tijdje gebruikt’ bij wijze van afwisseling. Veel langer dan eventjes aan het buitenbureau staan, gaat waarschijnlijk ook moeilijk: als je niet na een uur of wat naar binnen wordt gejaagd door wind, kou of slagregen, dan is het wel omdat er geen stroom is voor je apparaten. In het oorspronkelijke ontwerp hadden de bureaus zonnepanelen en een stopcontact, maar volgens Piispanen werd het ‘risico op vandalisme met zulke dure technologie’ te groot.

Dit is niet de eerste keer dat Lahti in de aandacht staat met zijn onconventionele initiatieven. Eerder dit jaar leende de stad gratis langlaufski’s uit aan de bewoners, ‘om te laten zien dat er verschillende manieren zijn om je duurzaam te bewegen’.

