Thuis bij de emir van Dubai zijn het de donkere Middeleeuwen

De emir houdt zijn dames kort. Toen de jongste van zes vrouwen, Haya bint-al-Hussein, naar Londen vluchtte, vond hij het geen probleem om haar onaflatend te treiteren en te intimideren.

Twee dochters liet hij ontvoeren. Vrijdag oordeelde de rechter in Londen over zijn gedrag. Hij acht bewezen dat de emir schuldig is aan ontvoering en intimidatie, en erger: dat hij de staat misbruikte om dat te doen. De kwestie brengt ook Engeland in verlegenheid; de emir is bevriend met de Queen.

De zaak was aangespannen door prinses Haya, die vorig jaar uit Dubai is vertrokken en zich voorlopig in Londen heeft gevestigd. Deze halfzus van de Jordaanse koning Abdullah trouwde in 2004 met de heerser van Dubai, die op dat moment al met vijf andere vrouwen was getrouwd. Het stel kreeg twee kinderen, Jalila van twaalf en Zayed van zeven.

Voogdij

Sinds het vertrek naar Londen kreeg Haya de voogdij, maar de sjeik wil dat de kinderen bij hem in Dubai komen. Om dat te verhinderen, vertelde Haya wat er met de andere dochters van de sjeik is gebeurd.

Mohammed bin Rashid heeft in het jaar 2000 zijn dochter Shamsa, uit een eerder huwelijk, toen zij 18 was laten ontvoeren uit de straten van Cambridge. Hij liet haar terugbrengen naar Dubai, waar ze sindsdien in gevangenschap leeft.

Hij zorgde ook dat Shamsa’s jongere zus Latifa terug naar Dubai kwam. Latifa was gevlucht en bevond zich ergens buiten India. De sjeik liet haar ontvoeren liet haar oppakken. Ze heeft nog huisarrest.

