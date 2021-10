The Wall Street Journal onthult: Amerikaanse militairen door Trump naar Taiwan gestuurd voor legertraining

De Verenigde Staten vertrouwen er niet op dat Taiwan een eventuele invasie van China op eigen kracht kan weerstaan. Op het eiland zijn sinds een jaar enkele tientallen Amerikaanse militairen gestationeerd, zo onthulde The Wall Street Journal. Het gaat om speciale eenheden en mariniers, die het Taiwanese leger trainen. Ze vormen geen vaste eenheid, maar rouleren.

De buitenlandse militaire aanwezigheid op het eiland, dat door China als afvallige provincie beschouwd wordt, zal de spanningen in het gebied ongetwijfeld nog wat verder opvoeren. Al het hele jaar voert China de druk op, de afgelopen week met talloze militaire vluchten die langs het Taiwanese luchtruim scheerden. China is op zijn beurt boos over de Amerikaanse vlootoefeningen in het gebied, en het Amerikaanse besluit om de technologie voor nucleaire onderzeeërs aan Australië te leveren.

De Amerikaanse steun dient in eerste instantie een militair doel. Het is bekend dat veel analisten in Washington zich zorgen maken over de militaire slagkracht van Taiwan. Die bestaat uit te veel conventioneel materieel, waarmee het land nooit kan opboksen tegen het veel grotere China. Taiwan bezit daarnaast te weinig tactische wapens, zoals slimme zeemijnen en geavanceerde drones, waarmee het een ‘asymmetrische’ verdediging tegen een eventuele invasie kan voeren.

Het gevaar van escalatie

Het tijdstip van de onthullingen geeft ook te denken. Wil de regering van president Joe Biden misschien een signaal afgeven door de informatie naar een grote krant te lekken? De aanwezigheid van Amerikaanse militairen werd al langer vermoed, en de Chinese inlichtingendiensten zullen er ongetwijfeld van op de hoogte geweest zijn. Maar dat het nu als vaststaand feit in de openbaarheid komt, betekent dat er een nieuw feit is geschapen waar China rekening mee moet houden.

Er zijn weinig analisten die verwachten dat China plannen heeft om Taiwan op heel korte termijn binnen te vallen. Tegelijkertijd zijn er ook weinig analisten die twijfelen aan de intentie van China om uiteindelijk op een of andere manier een eenwording te forceren.

Op de korte termijn ligt, gezien de toegenomen militaire activiteit in het gebied, wel het gevaar van escalatie op de loer, waarbij een militaire provocatie net iets te agressief beantwoord wordt, en daar weer een reactie op volgt. Een militair conflict met Taiwan betekent nu mogelijkerwijs ook dat er Amerikaanse militairen bij betrokken zouden raken, wat voor China een hogere prijs op escalatie zet.

Samenwerking waar mogelijk

De onthulling komt bovendien op het moment dat China en de VS onder president Biden aan het zoeken zijn naar een nieuwe onderlinge verhouding. Donderdag hadden de Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan en de Chinese topdiplomaat Yang Jiechi zes uur lang overleg. Van beide kanten klonk achteraf dat het een constructief overleg was geweest, mogelijk de opmaat naar een topontmoeting tussen de presidenten Xi en Biden. Er is veel onenigheid, maar we werken samen waar we kunnen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbeleid, zo was de teneur.

Toch laat Biden de troepen, die onder verantwoordelijkheid van Trump op Taiwan werden gestationeerd, daar zitten. Dat laat zien dat hij de confrontatiepolitiek die onder zijn voorganger werd ingezet, wil doorzetten.

