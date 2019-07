Thaise koning doet waar hij zin in heeft en benoemt een ‘gemalin’

Bij de viering van zijn 67ste verjaardag afgelopen zondag benoemde Rama X zijn minnares Sineenat Wongvajirapakdi officieel tot ‘Koninklijke Edele Gemalin’. Ook kende de vorst zijn ruim drie decennia jongere geliefde enkele hoge onderscheidingen toe, waaronder de ‘Meest Verheven Orde van de Witte Olifant’. De 34-jarige Sineenat, voorheen verpleegster in een legerhospitaal, was eerder al aangesteld als generaal van de koninklijke garde.

Met de benoeming van Sineenat tot zijn gemalin, naast vorstin Suthida, herintroduceert Rama X de koninklijke polygamie, die – in elk geval officieel – lang geleden werd uitgebannen. Volgens Thaise krant Khao Sod was zijn verre voorganger Rama VI de laatste die in 1921 een gemalin benoemde. De koning bevestigt hiermee zijn imago als een zonderling die doet waar hij zin in heeft. Zo gaf hij ooit, toen hij nog kroonprins was, zijn poedel de rang van maarschalk van de Thaise luchtmacht. Het hondje zat, volgens de ook aanwezige Amerikaanse ambassadeur, zelfs aan bij een banket, gekleed in uniform, compleet met witte handschoentjes aan zijn pootjes.

Voor Thaise media is het vrijwel onmogelijk om over dit soort perikelen te berichten, omdat het land zeer strikte verboden op majesteitsschennis heeft. Wie zich negatief uitlaat over het koningshuis, riskeert een lange celstraf.

