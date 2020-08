Thaise demonstranten eisen meer democratie, zelfs de koning is niet meer heilig

Meer dan 10.000 demonstranten zijn zondag in Bangkok de straat op gegaan om meer democratie te eisen. In dit grootste protest sinds de machtsovername door militairen in 2014 wordt ook inperking geëist van de invloed van de monarchie, tot nu toe een groot taboe in Thailand.

De demonstranten riepen leuzen als ‘weg met de dictatuur’, ‘het land is van de mensen’ en ‘weg met het feodalisme, leve het volk!’ De betogers bezetten een van de drukste kruispunten van de stad en zwaaiden met papieren duiven, als teken van vrede.

De demonstranten hebben het vooral gemunt op premier Prayuth Chan-ocha, de leider van de coup in 2014. Ze willen dat hij vertrekt en eisen een nieuwe grondwet met meer vrijheden. Bovendien moeten demonstranten die de afgelopen tijd zijn opgepakt, vrijgelaten worden. Studenten demonstreren al weken vrijwel dagelijks voor meer democratie in Thailand.

De protesten richten zich ook tegen de corruptie in het landsbestuur en de inperking van de vrijheden. In maar kondigde de regering de noodtoestand af om het coronavirus te bestrijden en in juli werd die maatregel verlengd, ook al zijn er de laatste tijd weinig nieuwe besmettingen in Thailand.

Bredere steun onder de bevolking

Met de grote opkomst van zondag lijkt het protest naast studenten nu ook een bredere groep onder de bevolking te bereiken. Thailand heeft een traditie van grote protesten en ingrepen door militairen. Sinds het afschaffen van de absolute monarchie in 1932 zijn er al dertien militaire coups geweest, afgewisseld met meer democratische periodes.

Voor de staatsgreep van Prayuth was Thailand jarenlang het toneel van felle protesten. De bevolking was daarbij verdeeld in ‘geelhemden’, die de traditionele macht steunden, en ‘roodhemden’ die de populistische politicus Thaksin Shinawatra volgden.

Bij verkiezingen die vorig jaar zijn gehouden heeft couppleger Prayuth de macht behouden. Maar volgens de demonstranten zijn die verkiezingen niet eerlijk verlopen, zo was een belangrijke oppositiepartij uitgesloten van deelname. “We willen nieuwe verkiezingen en een nieuw parlement voor het volk”, zei studentenleider Patsalawalee Tanakitwiboonpon zondag in een toespraak. “Tenslotte is het onze droom om een monarchie te hebben die echt onder de grondwet valt.”

Minder macht voor de koning

De studenten eisen onder meer inperking van de macht van de koning als het gaat om de grondwet, het koninklijke vermogen en het leger. Deze eisen zijn een principiële kwestie, maar op de achtergrond speelt de persoon van koning Vajiralongkorn mee. Hij heeft, sinds hij in 2016 de troon besteeg, nooit de status van zijn gerespecteerde vader Bhumibol kunnen bereiken.

Thailand kent een zeer strenge wet voor majesteitsschennis. Critici van de monarchie kunnen maximaal vijftien jaar celstraf krijgen, maar volgens premier Prayuth heeft de koning zelf gevraagd om de wet nu niet in stelling te brengen. Enkele tientallen koningsgezinden gingen gisteren de straat op om hun steun aan Vajiralongkorn te betuigen.

Enkele studentenleiders zijn onlangs opgepakt na eerdere demonstraties. Ze zijn weer vrijgelaten op borgtocht, maar de politie heeft inmiddels nieuwe aanhoudingsbevelen uitgevaardigd.

Thailand heeft te maken met een nieuwe protestgolf, van de Free Youth-beweging. Ze willen een betere grondwet en nieuwe verkiezingen.