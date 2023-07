Thais premierschap steeds verder uit zicht voor ‘frisse wind’ Pita

Afgelopen mei was hij de overduidelijke winnaar van de Thaise verkiezingen: Pita Limjaroenrat, de 42-jarige oud-Harvard-student die de ingedutte Thaise politiek even helemaal op zou schudden. Als leider van de Move Forward-partij wilde hij korte metten maken met de conservatieve regering, die met steun van het leger sinds 2014 de dienst uitmaakt.

Vooral jongeren konden niet wachten op die frisse wind door de Thaise politiek. Met hun steun wist Pita 151 van de 500 parlementszetels te behalen. “We hebben te lang compromissen gesloten en geprobeerd het systeem langzaam te veranderen”, zei de 19-jarige Supawut Presangeiam destijds tegen Reuters. “Maar wat Move Forward wil doen, is het hele politieke systeem omgooien.”

Spoedzitting

Twee maanden later is er van die overwinningsroes weinig meer over. Donderdag stemt het Thaise parlement over een nieuwe premier. Maar of dat Pita wordt, is – ondanks zijn overwinning – de vraag.

De grootste horde op dit moment is de vraag of Pita eigenlijk wel verkiesbaar was, afgelopen mei. De Thaise kiescommissie vindt van niet en vroeg woensdag, op het állerlaatste moment, een spoedzitting aan bij het constitutioneel hof. Volgens de commissie heeft Pita de verkiezingsuitslag beïnvloed vanwege zijn aandeel in het mediabedrijf iTV dat hij van zijn overleden vader heeft geërfd.

Onzin, dat bedrijf is praktisch ter ziele, zeggen Pita en zijn aanhangers. iTV heeft sinds 2007 immers niet uitgezonden en maakt al jaren geen omzet meer. “Ik begrijp dat politici geen media-aandelen mogen bezitten, maar je kunt iTV al zeventien jaar niet meer bekijken”, zei Pita woensdag in een talkshow. “Ik ben al vier jaar parlementariër en juist nu, één dag voor de premiersstemming, wordt mijn verkiesbaarheid ineens betwijfeld. Dit is geen stem tegen mij persoonlijk, maar tegen een nieuwe regering waarvoor een meerderheid van de stemgerechtigden heeft gekozen”, voegde hij toe.

Ingewikkeld systeem

De vooruitzichten zijn niet best voor de jonge politicus. Want zelfs als hij de spoedzitting overleeft, wordt het knap lastig om donderdag genoeg stemmen te vergaren. Op dit moment heeft hij een meerderheid aan stemmen bij elkaar verzameld in het Thaise Huis van Afgevaardigden. Maar dat is niet genoeg: de premier wordt verkozen door het Huis (van 500 zetels) en de Senaat (250 zetels) samen. Pita heeft in totaal 376 stemmen nodig, en zoals het er nu voor staat komt hij 64 zetels te kort.

Leden van de Senaat achter zich krijgen wordt héél lastig: het hogerhuis wordt volledig gekozen door het Thaise leger. ‘Niet eens vijf’ senatoren zullen op Pita stemmen, waarschuwde een senator deze week. De senatoren staan vooral lijnrecht tegenover Pita’s belangrijkste speerpunt: zijn plan om de majesteitsschenniswet zo snel mogelijk af te schaffen. Op dit moment staan er nog hoge straffen op de belediging van de koning en zijn familie.

Impasse

De patstelling is een teleurstelling voor de jongeren die in mei hoopvol naar de stembus gingen. Ook deze week ging een groep progressieve stemmers de straat op in Bangkok, om steun te betuigen aan de leider.

Maar of het gaat helpen? De conservatieve Senaat zal hoogstwaarschijnlijk niet buigen voor de Move Forward-partij. En de Democratische Partij, met 25 zetels, kondigde al aan zich donderdag te onthouden van stemmen – een beleefde manier om ‘nee’ te zeggen tegen de leider als premier, ondanks eerdere beloftes.

Maar Pita aan de kant schuiven in ruil voor een gematigdere kandidaat, die beide kanten blieven, daar heeft Move Forward ook weinig zin in. “Als jullie je niet terugtrekken, doe ik dat ook niet”, zei Pita eerder tegen zijn aanhangers. “Het is tijd voor dit land om door hoop gedreven te worden, niet door angst.”

Hoogstwaarschijnlijk levert de stemming van donderdag dus weinig op. Dan mag het parlement op 19 juli nóg een keer stemmen. Als dat ook niet lukt, zal Pita’s gelegenheidscoalitie mogelijk uiteen vallen – en raakt zijn premierschap steeds verder uit zicht.

Voorlopig blijft de huidige premier Prayuth Chan-ocha dus nog even zitten. Die kondigde dinsdag zijn vertrek aan uit de politiek. Negen jaar geleden greep hij het premierschap met een coup. Maar zolang er nog geen zicht is op een opvolger, kan het lang duren voordat Prayuth achter de geraniums mag gaan zitten.

