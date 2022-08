Texaanse gouverneur zet immigranten als politieke pionnen op de bus naar Washington

Van Del Rio aan de grens met Mexico naar Washington DC is het een kleine 3000 kilometer rijden, via snelwegen 10, 20 30, 40, 81 en 66. Bij elkaar zou je die de Hypocrisy Highway kunnen noemen. Want de afgelopen maanden zijn langs die route honderden bussen van Texas naar de Amerikaanse hoofdstad gereden, gevuld met asielzoekers. Als dikke Texaanse middelvinger naar de schijnheilige linkse elite aan de oostkust.

De toestroom van migranten overstelpt de opvangmogelijkheden in Washington, en in de stad New York, waar sinds een paar weken ook bussen heengaan. Maar de Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, heeft geen medelijden met de Democratische bestuurders daar. “Burgemeester Adams van New York zei dat ze illegale immigranten verwelkomen, maar nu ze geconfronteerd worden met de werkelijkheid, weten ze zich er geen raad mee. Ze voelen nu een beetje waar wij mee te stellen hebben.”

Texas voelt zich als grensstaat in de steek gelaten sinds het vertrek van president Donald Trump. Het tegengaan van immigratie – zowel legaal als illegaal – was een van de verkiezingsbeloften die hem populair maakte bij Republikeinen. Trump probeerde die beloften waar te maken met omstreden methoden.

Blijf in Mexico

Van zijn beroemde muur aan de grens met Mexico kwam niet veel terecht. Maar hij sprak met Mexico af dat de meeste asielzoekers die zich bij de grens aanmeldden in dat land moesten wachten op het moment dat hun zaak door een immigratierechter in de VS behandeld zou kunnen worden.

Onder president Biden werd niet alleen de bouw van de muur afgeblazen, maar hij besloot dit voorjaar ook het ‘Blijf in Mexico’-beleid terug te draaien, tot woede van Texas.

Een van Abbots tegenzetten was dat hij de politie van zijn staat extra controles liet uitvoeren bij grensovergangen, iets wat eigenlijk de verantwoordelijkheid is van de federale grenspolitie. Het leidde tot enorme vertragingen van het vrachtverkeer. De controles hielden pas op nadat de gouverneurs van de vier aangrenzende Mexicaanse staten betere controles hadden beloofd op de wegen richting de grens.

Met enthousiasme ontvangen

Diezelfde maand vertrokken ook de eerste bussen naar Washington DC. Daar werden de immigranten in eerste instantie met enthousiasme ontvangen. “Het is eigenlijk perfect”, zei een woordvoerder van hulporganisatie Welcome with Dignity tegen de zender Voice of America. “Onbedoeld stuurt gouverneur Abbott ze naar een van de beste plaatsen in het land om mensen te ontvangen.”

Voor veel immigranten was de aangeboden busrit ook een meevaller, als ze daardoor dichter bij vrienden of familie terechtkwamen. Maar algauw liep het aantal aangevoerde immigranten in de duizenden, en werd het Washington toch wat te veel. Burgemeester Muriel Bowser vroeg het ministerie van defensie zelfs om de nationale garde in te schakelen om de komst van de vluchtelingen in goede banen te leiden – een verzoek dat werd afgewezen. En ook in New York zien ze inmiddels de problemen opdoemen.

Buslading New Yorkers richting Texas

Dus vlogen er verwijten en dreigementen richting Texas. Burgemeester Eric Adams van New York verwees naar de strijd om herverkiezing die Abbott momenteel voert. “Ik overweeg ernstig een buslading New Yorkers naar Texas te sturen om daar langs de deuren te gaan, want omwille van Amerika moeten we hem uit zijn ambt krijgen.”

Maar de woede van een linkse New Yorker is precies wat Abbott in zijn campagne kan gebruiken. “Ik voel me nu een beetje Clint Eastwood”, zei hij tegen de zender Fox News. “Kom maar op. Make my day.”

