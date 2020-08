‘Testresultaten Navalny duiden op vergiftiging’

Artsen van het Charité-ziekenhuis in Berlijn hebben maandagavond naar buiten gebracht dat de eerste testresultaten op de Russische Kremlin-criticus Aleksej Navalny duiden op een vergiftiging. Volgens de doktoren verkeert hij niet in acuut levensgevaar, maar is zijn toestand bijzonder slecht en ligt hij nog altijd in een kunstmatige coma. Hoe de ziekte verder verloopt, is nog onduidelijk. “De uitkomst van de ziekte blijft onzeker en langetermijneffecten, met name met betrekking tot het zenuwstelsel, kunnen op dit moment niet worden uitgesloten”, zo valt te lezen in de verklaring van het ziekenhuis.

Ook schrijven de artsen dat hun onderzoek wijst op een vergiftiging met een stof afkomstig uit de groep van de werkzame stoffen van de cholinesteraseremmers. Deze worden onder meer toegepast in medicijnen voor de ziekte van Alzheimer, maar ook bij pesticiden en in zenuwgassen. Om welke stof het precies gaat, is nog onduidelijk. Wel laat het ziekenhuis weten dat Navalny momenteel wordt behandeld met atropine. Dezelfde stof die werd gebruikt bij de behandeling van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia, nadat zij in 2018 in Engeland werden aangevallen met het giftige zenuwgas Novitsjok.

Eerder op de dag kwam de Duitse regering al met een verklaring. De woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel liet toen al weten dat er sterke aanwijzingen zijn voor een vergiftiging. Die lezing sluit aan bij de claim van Navalny’s medewerkers die donderdag al stelden dat de oppositieleider werd vergiftigd. Toen raakte hij tijdens een vlucht vanuit het Siberische Tomsk onderweg naar Moskou buiten bewustzijn. Na een noodlanding in Omsk belandde Navalny op een ic in een lokaal ziekenhuis.

Bewijs wegmoffelen

Zaterdag werd hij na veel getouwtrek achter de schermen met een ambulancevlucht overgevlogen naar Duitsland. De artsen in Siberië meenden dat zijn toestand niet stabiel genoeg was voor een evacuatie, terwijl dat volgens de Duitse artsen ter plaatse wel mogelijk was. Navalny’s medewerkers denken dat de Russische autoriteiten tijd probeerden te winnen om bewijs van een mogelijke vergiftiging weg te moffelen. Maandag liet het Kremlin hoe dan ook weten dat president Poetin niet betrokken was bij de onderhandelingen over zijn mogelijke evacuatie.

De Russische artsen die Navalny in eerste instantie behandelden, stelden maandag tijdens een persconferentie dat hun eerste tests niet op vergiftiging duidden, maar op een stofwisselingsziekte. Ook zeiden ze dat Navalny zijn leven aan hen te danken heeft en dat ze tijdens de behandeling van de 44-jarige oppositieleider geen druk ervoeren vanuit de autoriteiten.

