Terwijl Willem-Alexander met pensioen mag, is Charles koning tot het bittere einde

“Ik? Ongeduldig?”, liet Charles zich in 2012 ontvallen. “Wat een vraag. Ja, natuurlijk ben ik ongeduldig. De tijd dringt. Als ik niet uitkijk, ben ik voor die tijd dood.” Zaterdag is het dan toch zover: na een leven lang op de reservebank bestijgt hij op zijn 74ste de troon.

Het uur U brak aan toen zijn moeder Elizabeth vorig jaar september op 96-jarige leeftijd overleed. Want ja, zo lopen de hazen in Engeland: staatshoofden sterven in het harnas en doen bij leven geen afstand van de troon. “That’s typically Dutch”, zou Elizabeth een keer hebben gezegd.

Goddelijke bloed in de aderen

En dat klopt: van de zes Oranje-vorsten hebben er vier voortijdig de koninklijke taken neergelegd. Het begon al met Willem I in 1840. Daarna volgden Wilhelmina in 1948, Juliana in 1980 en Beatrix in 2013. Een kwestie van een datum kiezen en de Akte van Abdicatie ondertekenen, en dan is de troonopvolger per direct staatshoofd.

Dat abdicatie de gewoonste zaak van de wereld is in Nederland hangt samen met de manier waarop het koningschap wordt beleefd, zegt historica Daniela Hooghiemstra. “In conservatievere landen zoals Engeland is het koningschap van God gegeven. Charles krijgt zaterdag de kroon op zijn hoofd gezet door de aartsbisschop van Canterbury, indirect door God dus. En als bij wijze van spreken het goddelijke bloed door je aderen stroomt, kun je van het koningschap niet zomaar afstand doen.”

De wil van het volk

Tekenend is dat in Nederland de kroon tijdens de inhuldiging op tafel blijft liggen, zegt Hooghiemstra. “Onze staatshoofden worden niet gekroond. Willem-Alexander is niet de vertegenwoordiger van God, maar hij is door het volk geroepen, zoals de Oranjes dat mede hebben gecultiveerd. Het is de wil van het volk.”

In Nederland is religie tijdens inhuldigingen dan ook van het toneel verdwenen, zegt staatsrechtkenner en waarnemend burgemeester van Voorne aan Zee Peter Rehwinkel. “De inhuldiging van Willem II in 1840 werd nog gevolgd door een godsdienstige plechtigheid, maar daar kwam kritiek op. Sindsdien koesteren we de strikte scheiding tussen kerk en staat.”

Abdiceren is humaner

De manier waarop het staatshoofd zich in Nederland presenteert is veel menselijker dan in het Verenigd Koninkrijk, zegt Hooghiemstra. “Willem I afficheerde zich al als de vader van een gezin. Van ons, het volk. In deze tijden van persoonlijke marketing staat de menselijke uitstraling nog meer op de voorgrond, en zie je dat de koning zichzelf ‘verkoopt’ via een podcast. Het blijft balanceren op en dun koord, want hij mag ook weer niet te menselijk worden.”

Rehwinkel vindt de Nederlandse traditie van abdiceren humaner dan de verplichting om door te gaan tot het bittere eind. “Het lijkt me menselijker om het moment van de troonswisseling zelf te kiezen, waarbij je rekening houdt met je eigen conditie én met de wensen en levensfase van je opvolger. Ik vind het haast onmenselijk om iemand die zijn krachten voelt wegebben, nog op te zadelen met zo’n taak.”

Steeds meer koningshuizen gaan over tot abdicatie, constateert Rehwinkel. Hij noemt de troonsafstand van Albert II van België in 2013 en die van Juan Carlos in 2014. “Je ziet dat het nu vaker gebeurt, zelfs in pauselijke kringen. Het zou me niet verbazen als het ook in het VK, waar Edward VIII in 1936 als enige ooit aftrad, gebruikelijker wordt.”

