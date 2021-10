Terwijl veel Libanezen niet meer bij hun geld kunnen, heeft de elite zijn geld veilig in belastingparadijzen gestald

Het zal weinig Libanezen verbazen dat hun land goed vertegenwoordigd wordt in de Pandora Papers. De premier Najib Mikati, voormalig premier Hassan Diab, gouverneur van de nationale bank Riad Salameh – samen met honderden andere Libanese politici, zakenlui en mediamagnaten komen ze voor in de gelekte documenten.

Het nieuws dat de elite van het land haar financiële zaken niet helemaal ethisch op orde heeft zal niet als een schok komen. Zo werd Mikati in 2019 door de openbaar aanklager van het land beschuldigd van zelfverrijking en wordt Salameh momenteel door zowel Frankrijk als Zwitserland onderzocht op verdenking van piramidefraude en het wegsluizen van geld naar brievenbusfirma’s.

De Pandora Papers doen daar nog een schepje bovenop: uit de onthullingen blijkt dat Mikati een brievenbusfirma in Panama bezit, en via dit bedrijf vastgoed in Monaco heeft aangeschaft ter waarde van tien miljoen dollar. Zijn zoon Maher beheert nog twee brievenbusfirma’s op de Britse Maagdeneilanden. Ook oud-premier Diab en bankdirecteur Salameh maken gebruik van de belastingparadijzen.

De onthullingen zijn extra pijnlijk voor de bevolking

Voor Libanezen zijn de Pandora Papers een zoveelste pijnlijke herinnering aan het feit dat hun politici in een compleet andere wereld verkeren. Terwijl 78 procent van de Libanezen nu onder de armoedegrens leeft en 36 procent zelfs in extreme armoede, heeft de top van het land genoeg geld, en het kennelijk ook nog eens veilig gestald in het buitenland.

Toen Mikati vorige maand zijn kabinet aankondigde leek hij een poging te doen de kloof tussen de twee werelden te overbruggen. Met tranen in de ogen sprak hij over de economische ontberingen van de bevolking, en riep op tot solidariteit. Krokodillentranen, werd er geschamperd op sociale media. Najib Mikati is na zijn broer Taha Mikati de rijkste man van Libanon, met een vermogen dat geschat wordt op 2,9 miljard dollar.

Volgens Alia Ibrahim, werkzaam bij het nieuwsplatform Daraj dat onderdeel is van het onderzoek naar de Pandora Papers, zijn de onthullingen over Libanon extra pijnlijk door de kapitaalbeperkingen die zijn ingesteld voor Libanese burgers, waardoor Libanezen maar gedeeltelijk bij hun spaargeld kunnen en geen geld naar het buitenland kunnen overmaken.

“Terwijl het overgrote deel van de Libanezen niet bij hun geld op de banken kunnen, hebben we een politiek en financieel establishment dat zijn geld naar een veilige haven kan overmaken”, stelt ze. “Het is nu aan justitie om dit te onderzoeken.”

