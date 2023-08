Terwijl Libië en Tunesië ruziën over opvang, weet niemand waar de migranten in de woestijn zijn gebleven

Tunesië heeft met buurland Libië onlangs een overeenkomst bereikt over de opvang van honderden migranten. Die migranten waren in de woestijn gestrand, na daar te zijn achtergelaten door Tunesië. Van de meesten is na bijna een week nog altijd niet zeker waar zij zijn.

Tunesië en Libië spraken vorige week af om de verantwoordelijkheid voor de opvang van ruim 300 migranten te verdelen. Het gaat om een groep mensen die onder erbarmelijke omstandigheden vastzat in de grensstrook tussen beide landen. Zij zijn, volgens getuigenissen begin juli van diverse migranten, door de Tunesische autoriteiten opgepakt in de havenstad Sfax en naar een stuk niemandsland bij Libië gebracht.

De Tunesische tak van het Rode Kruis en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) hebben 126 migranten, onder wie acht kinderen, ondergebracht in opvanglocaties in Zuid-Tunesië. “Onder heel slechte omstandigheden”, zegt directeur Salsabil Chellali van de Tunesische afdeling van Human Rights Watch. “Een deel zit in scholen waar ze niet uit mogen. Wij krijgen geen toegang tot ze.”

‘Er is nu niemand meer in de grensstrook’

Voor de overige migranten zouden de Libiërs een plek hebben gezocht. Waar precies is niet duidelijk, zegt Chellali. “We ontvangen tegenstrijdige berichten. Volgens een betrouwbare bron zitten ze in een detentiecentrum bij de hoofdstad Tripoli. Maar ik heb die informatie nog niet kunnen verifiëren.” Chellali wijst erop dat Libië berucht is vanwege mensenrechtenschendingen.

Volgens de Libische autoriteiten is er nu niemand meer in de grensstrook. Daarmee zou ‘een wederzijdse oplossing’ zijn gevonden “om een einde te maken aan de crisis van illegale migranten die gestrand zijn in het grensgebied”.

Die crisis veroorzaakte veel internationale ophef. Het weghalen van Afrikaanse migranten aan de kust die de oversteek naar Europa wilden maken, werd ingegeven door de Tunesië-deal in juli. De Europese Unie (EU) zegde voor 900 miljoen begrotingssteun toe aan het met schulden overladen Tunesië als het maatregelen nam om migranten tegen te houden en zo de stroom naar Europa in te dammen. Tunesië krijgt ook nog eens 100 miljoen euro voor de versterking van de grensbewaking en de kustwacht.

Het verwijderen van migranten naar de grensregio’s van Libië en Algerije als teken van goede wil naar de EU schaadt inmiddels de reputatie van de Tunesische president Kais Saied. Hij wordt alom verantwoordelijk gehouden voor de deportatie van naar schatting 2000 zwarte migranten naar de woestijnachtige grensgebieden met Algerije en Libië. Volgens de Libische autoriteiten zijn tenminste 27 migranten overleden en 73 personen vermist. Rond de Algerijnse grens vonden hulpverleners tot nu toe twee dode lichamen.

Libië komt met mediaoffensief

Op sociale media toonden de Libische autoriteiten gedurende de afgelopen weken medeleven met de migranten in hun grensgebied. Op de foto’s en video’s zijn Libische militairen met water en verbanddozen te zien, om ‘dagelijks nieuwe groepen migranten, die in een de­plo­rabele toestand verkeren, te redden’.

Dit mediaoffensief schoot Tunesië in het verkeerde keelgat. Op de radio noemde een woordvoerder van de Tunesische Nationale Garde deze berichten ‘onnauwkeurig’. En vervolgde: “Ze zijn verspreid om mensen te misleiden. Laten we liever het transporteren van migranten door de Libische politie naar de Tunesische grens onderzoeken.”

Chellali van Human Rights Watch is geschokt, zegt ze. “Hoe durven ze? Talrijke getuigenissen, foto’s, video’s tonen dat Tunesische autoriteiten zwarte migranten groepsgewijs hebben opgepakt en achtergelaten in de woestijn.” Ze heeft ‘nul verwachtingen’ van de afspraken tussen Tunesië en Libië. “Het is erg vaag. Geen woord over rechten of opvang. Partijen nemen geen enkele verantwoordelijkheid, dus de geschiedenis kan zich eenvoudig herhalen.”

‘De pot verwijt de ketel’

Dat gevaar ziet ook een Tunesische Libië-expert, die om persoonlijke veiligheidsredenen anoniem wil blijven. “Het akkoord lijkt mij niet houdbaar”, redeneert hij. “Het kwam te plotseling. Natuurlijk is het op zichzelf positief dat de migranten nu ergens zijn ondergebracht, maar het is erg ondoorzichtig. Bijna verdacht. Als het zo eenvoudig was, waarom hebben de landen dan eerst wekenlang geruzied en de migranten in de woestijn gelaten?”

Volgens de expert hebben beide landen de migranten ingezet voor eigen gewin. “Tunesië wilde onder meer zijn buurlanden onder druk zetten, maar is financieel ook afhankelijk van Algerije. En Libië wil Europa en Amerika te vriend houden, maar heeft intern grote politieke problemen. De pot verwijt bovendien de ketel: migranten worden onmenselijk behandeld, ook door de Libische autoriteiten, en soms ook de grens met Tunesië overgezet.”

De naam van de Tunesische expert is bij de hoofdredactie bekend.

