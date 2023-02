Terwijl inwoners in Hatay hun laatste bezittingen uit huizen haalden, beefde de aarde opnieuw

De dag na de twee nieuwe zware aardbevingen in de Turks-Syrische grensregio werd een eerste balans opgemaakt. De Turkse rampendienst Afad meldde zes nieuwe doden en zeker 294 gewonden na de bevingen maandagnacht, van 6,4 en 5,8 op de schaal van Richter.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten kende vijf sterfgevallen en meldde honderden gewonden. Het totaal aantal doden na vier grote en meer dan zesduizend kleine aardbevingen sinds 6 februari komt in beide landen op circa 47.000. Bij het puinruimen in de compleet verwoeste steden en dorpen worden nog steeds lichamen gevonden, waardoor het uiteindelijke dodental een stuk hoger komt te liggen.

In de Turkse provincie Hatay, waar het epicentrum van de nieuwe aardbevingen lag, probeerden inwoners volgens persbureau Reuters spullen uit hun ingestorte huizen te redden. Ze kropen over de bergen puin omhoog, door gaten in muren en over resten van grotendeels verdwenen trappen naar restanten van hun woningen. Ze trachtten vooral paspoorten en geboortebewijzen terug te krijgen, maar ook meubels en wasmachines te redden, ondanks instortingsgevaar. Het ging vaak om hun laatste restjes aan bezittingen die ze veilig probeerden te stellen.

Grote paniek

In Hatay werd gisteren gezocht naar drie verhuizers die meubels proberen te redden uit een drie verdiepingen tellend pand, dat bij de vorige aardbeving beschadigd raakte. Terwijl ze bezig waren stortte het gebouw maandagnacht volledig in tijdens de nieuwe zware schokken.

Tijdens en na de aardbevingen was en is de paniek groot. Murat Vural (47), een smid uit de Antakya, de hoofdstad van de provincie Hatay, gaf tegenover Reuters uiting aan zijn gevoelens. “Voor mij zijn deze opeenvolgende aardbevingen het teken dat de apocalyps nadert. Ik voel dat we hier dood zullen gaan, dat we hier begraven gaan worden.”

De docent Zuher Capar (42) zei tegen persbureau Associated Press dat hij probeerde sterk te blijven in deze verschrikkelijke situatie. “Als ik door de straten loop is er alleen nog maar puin over van wat eens gebouwen waren en daar bovenop bulldozers. Het zijn scènes uit een horrorfilm.”

Lees ook:

Turks Hatay weer getroffen door zware aardbevingen.

Twee nieuwe, zware aardbevingen in Turkije hebben maandagavond het rampgebied nog onoverzichtelijker gemaakt.