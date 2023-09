Terwijl de tijd wegtikt, druppelen in Marokko de eerste internationale reddingsteams binnen

De eerste 72 uur, daar komt het op aan na een aardbeving. De kans om nog overlevenden onder het puin vandaan te trekken daalt heel snel na het verstrijken van die deadline. Maandag wordt dus de cruciale dag voor het redden van de slachtoffers van de aardbeving, die op vrijdagavond laat verwoesting zaaide in de wijde omtrek van de Marokkaanse stad Marrakech.

Op zondagavond maakten de autoriteiten bekend dat er op dat moment 2122 doden bevestigd waren. Niemand maakte zich illusies dat dat meer was dan een tussenstand, op weg naar een nog dramatischer getal.

Eerder die dag druppelden eindelijk de eerste internationale reddingsteams binnen, die de komende dagen zullen helpen met het zoeken naar overlevenden en het opruimen van het puin. Teams uit Spanje, Qatar en Tunesië arriveerden in Marokko. Andere landen die assistentie hadden toegezegd, wachtten nog op een formele uitnodiging van Marokko om mee te komen helpen.

Zeer ingewikkelde logistieke uitdagingen

Op zaterdag leverde het uitblijven van die uitnodiging in de kringen van internationale hulpverleners her en der verbazing en ongeduld op. Het was in de chaotische eerste uren na de aardbeving moeilijk om vast te stellen waarom de weg voor internationale hulp zo langzaam vrij werd gegeven. Maar wel was gelijk duidelijk dat de aardbeving de Marokkaanse autoriteiten voor zeer ingewikkelde logistieke uitdagingen stelde.

Het epicentrum van de aardbeving bevond zich enkele tientallen kilometers ten zuiden van Marrakech, in het Hoge Atlasgebergte. Dat is een onherbergzaam gebied, waar veel bergdorpen liggen die slecht bereikbaar zijn. De aardbeving zorgde ervoor dat veel van de weinige wegen verzakt raakten, of bedolven onder het puin. Een van de belangrijkste verkeersaders van Marrakech naar het zuiden kon pas op zondag weer vrijgemaakt worden voor verkeer.

Tot die tijd verleenden helikopters enige assistentie, maar sommige dorpen hadden op zondag nog geen enkele hulp gehad. Bewoners probeerden zelf het puin te ruimen, op zoek naar overlevenden, terwijl het gebrek aan water, voedsel en medicijnen zich deed voelen.

In bergdorpen staan veel onstabiele huizen van leem

Waarschijnlijk zijn juist in de bergdorpen de meeste slachtoffers gevallen. Weliswaar zijn in de steden de gebouwen hoger en staan ze dichter op elkaar, maar in de dorpen zijn ze vaak gemaakt van leem, wat niet goed bestand is tegen aardbevingen. Bij de aardbeving van 2004 in Al Hoceima vielen ook de meeste doden op het platteland. Soms zijn de lemen huizen voorzien van betonnen opbouwen, die zeer onstabiel blijken tijdens een aardbeving, zeker aangezien veel huizen geen fundering hebben.

Na die aardbeving van 2004 begon de overheid voor het eerst richtlijnen op te stellen om nieuwbouw aardschokbestendiger te maken. Maar die richtlijnen worden lang niet overal nagevolgd. Daarbij speelt mee dat Marokko weliswaar op een breukzone ligt, waar de Europese en de Afrikaanse continentale platen op elkaar schuiven, maar dat het gebied ook weer niet heel onrustig is; aardbevingen zijn er relatief zeldzaam.

Zo’n zware aardbeving als die van vrijdag, die een kracht had van 6,8, is er in ieder geval al meer dan honderd jaar niet geweest. In 1960 vielen er wel extreem veel doden – meer dan 12.000 – bij een aardbeving met een kracht van 5,8, vooral omdat het epicentrum precies onder de stad Agadir lag. Maar de enige grote aardbeving die de meeste Marokkanen bewust hebben gemaakt is die van 2004, toen er ruim 600 mensen overleden.

