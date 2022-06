Terwijl de Russen terrein winnen, wacht Kiev ongeduldig op (veel) meer wapens

Het is nogal een wensenlijst, die Kiev op tafel legt. Donderdag komen de defensieministers van vijftig landen, waaronder die van de Navo, voor de tweede dag op rij bijeen in Brussel. Daar bespreken zij, op uitnodiging van de Amerikaanse minister van defensie Lloyd Austin, hoe zij Oekraïne kunnen steunen.

Beslissingen daarover zijn niet aan de Navo, die als organisatie niet meedoet aan de oorlog. De afzonderlijke staten moeten over de brug komen – vooral de Verenigde Staten, die verreweg het meest te bieden hebben.

Michailo Podaljak, rechterhand van de Oekraïense president Zelenski, twitterde maandag zijn wensenlijst voor zware wapens – een veelvoud van wat het Westen heeft toegezegd (zie infographic). Maar al het materieel is nodig “om de oorlog te kunnen beëindigen”, schreef hij.

Beeld Bart Friso

Wat Podaljak niet uitlegde, was wanneer Kiev de oorlog als ‘beëindigd’ beschouwt. Moeten de Russen worden teruggedrongen tot de situatie van voor de grootscheepse Russische invasie van 24 februari? Of is de oorlog pas ten einde als ook de Krim en de hele Donbas zijn bevrijd? Daarover heeft Kiev sinds februari tegenstrijdige geluiden laten horen.

Ook de landen die Oekraïne steunen verschillen daarover van mening, onderling, maar ook intern. Hun stemming hangt mede af van de ontwikkelingen aan het front; die bepalen immers hoelang en hoeveel steun Oekraïne nodig heeft. De andere belangrijke factor is hun electoraat, dat kan gaan morren over de gestegen voedsel- en energieprijzen ten gevolge van de oorlog.

Verpulverd door de Russische artillerie: Privillia, even ten noorden van Serverodonetsk en Lisitsjansk. Beeld AFP

De Russische president Poetin, die in eigen land voorlopig weinig te duchten heeft van enige publieke opinie, hoopt erop dat die onvrede toeneemt. Dan zullen de Oekraïense bondgenoten eerder geneigd zijn Kiev onder druk te zetten om genoegen te nemen met ongunstige voorwaarden voor een bestand.

Ongunstig

De ontwikkelingen aan het front zijn momenteel ongunstig. Het Russische leger wint langzaam maar zeker terrein in de Donbas, en ook bij Charkov. Het enorme overwicht in artillerie, waarmee Rusland alle bebouwing verpulvert, geeft de doorslag.

Het ontbreekt Oekraïne niet alleen aan geschut, het Russische leger kan dagelijks ook het tienvoudige aan munitie verschieten. Moskou neemt zware verliezen op de koop toe. Maar dagelijks sneuvelen ook honderd tot tweehonderd Oekraïense militairen, en raken ehonderden gewond.

Militaire situatie in Oekraïne Beeld Bart Friso

De strijd concentreert zich al dagenlang in Severodonetsk. De laatste Oekraïense troepen daar zijn zo goed als ingesloten, sinds de Russen deze week alle bruggen over de rivier de Severski Donets hebben opgeblazen. Maar voor de Russen is het daardoor ook moeilijker om de hoger gelegen zusterstad Lisitsjansk in te nemen.

Als dat lukt, hebben de Russen complete controle over de provincie Loegansk. Daarna kunnen ze zich volledig richten op de verovering van de provincie Donetsk en de grote stad Kramatorsk. Loegansk en Donetsk vormen tezamen de regio Donbas, volgens het Kremlin het hoofddoel van de ‘speciale militaire operatie’.

Alleen in het zuiden, bij Cherson, claimt Oekraïne kleine successen. Maar voor een echte doorbraak ontbeert Kiev militair materieel. “We wachten op een besluit”, zo richtte Podaljak zich in zijn tweet tot de vergaderaars in Brussel.

Lees ook:

Letse premier: EU-status voor Oekraïne ook in Nederlands belang

De EU-top moet volgende week de knoop doorhakken over het toekennen van de kandidaat-status van Oekraïne. Nederland is het minst enthousiast. Onterecht, vindt premier Karins.