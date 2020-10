Terwijl de aarde overgaat op 5G, moet de maan het doen met 4G

Vergeet 5G. Nokia, het Finse telecombedrijf dat een van de voorlopers is in de ontwikkeling van een vijfde generatie mobiel netwerk, boort een nieuwe markt aan voor het – hopeloos achterhaalde – 4G: de maan.

De Finse fabrikant van telecomapparatuur, die, na het daverende succes van de Nokia 3310, zich toch een beetje voorbijgesneld zag door concurrenten als Blackberry en Apple, zal zich flink in de handen hebben gewreven. Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap Nasa selecteerde de Finnen als een van hun partners in het ruimtevaartprogramma Artemis, met een contract van 14,1 miljoen dollar, een kleine 12 miljoen euro.

Nasa wil over tien jaar een bestendige verblijfplaats op de maan hebben gesticht. En wat zou die verblijfplaats zijn zonder degelijk mobiel bereik? Nokia heeft nu de eervolle opdracht een ‘ultracompact, energiezuinig en ruimtebestendig’ draadloos netwerk voor het maanlandschap te ontwerpen. “Een betrouwbaar, sterk en hoog-functionerend communicatienetwerk zal essentieel zijn om een permanente menselijke aanwezigheid op de maan uit te bouwen”, zei Marcus Weldon, directeur technologie bij Nokia, in een persbericht.

Eerste vrouw op de maan

De netwerkapparatuur moet in 2022 op het maanoppervlak worden geïnstalleerd. Dit gebeurt op afstand, met behulp van het ruimtevaartuig Hopper. Het Artemis-programma streeft ernaar om in 2024 de eerste vrouw en de volgende man op de maan te planten. Die astronauten zullen experimenten uitvoeren, met een expeditie naar Mars in het vooruitzicht.

Het netwerk zal ‘zichzelf na stationering configureren’, verklaart Nokia. De draadloze maantechnologie biedt ‘vitale commando- en controlefuncties, de bediening van maanrovers, realtime navigatie en streaming van hogeresolutievideo’s’.

Hooggegrepen

Als we het dan toch over een futuristisch, sciencefictionesque toekomstbeeld hebben van maanbereik – waarom dan inzetten op het ouderwetse 4G? Nou: op dit moment is lunaire 5G nog ietwat hoog gegrepen. Maar de maanapparatuur kan op den duur wel worden opgewaardeerd naar een ‘supersnel vijfdegeneratienetwerk’, meldt Nokia, zodra de tijd daarvoor rijp is.

Het Finse Nokia is niet de enige partij die een partnerschap met Nasa is aangegaan. In totaal heeft het Amerikaanse ruimtevaartagentschap veertien verschillende bedrijven aangesteld voor de ontwikkeling van tipping-point, of ‘kantelpunt’-technologie met het oog op het Artemis-ruimteprogramma. Tesla, het bedrijf van Elon Musk, is een van de andere partners.

Intussen blijven de Finnen ook in de aardse race om 5G.

