Terug naar de negentiende eeuw met een neutraal Oekraïne

Een neutraal Oekraïne, met garanties van machtige landen, is de enige snelle uitweg uit de oorlog in dat land. Dat zegt Pascal Lottaz, assistent-hoogleraar neutraliteitstudies aan de Waseda-universiteit in Tokio. “Het is neutraliteit of Afghanistanisering, een slepend militair conflict dat nog vele jaren kan duren.”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de mogelijkheid van neutraliteit zelf geopperd en Rusland heeft er ook wel oren naar. Maar wat zou dat voor Oekraïne precies betekenen en welke garanties kan het land dan krijgen?

Oekraïne was al neutraal, tot 2014, toen Rusland de Krim annexeerde. Dat laat zien dat neutraliteit een tijdelijke situatie is, de belofte dat een land zich niet zal mengen in gewapende conflicten. Mocht Oekraïne terugkeren naar die situatie, dan is er wel een aantal problemen dat opgelost moet worden.

Garanties van andere landen?

In de Oekraïense grondwet staat sinds 2019 dat het land streeft naar lidmaatschap van de Navo. Zelenski heeft al gezegd dat dit niet realistisch is, maar een grondwetswijziging kan nog lastig worden. Daarvoor is ook in Oekraïne een tweederdemeerderheid nodig en die is er – op dit moment – zeker niet.

Als er toch afspraken gemaakt worden om terug te keren naar neutraliteit, dan zal Oekraïne garanties willen van andere landen. Dat is wat naar verluidt deze week op tafel lag tijdens vredesonderhandelingen in Istanbul.

Welke landen het precies zouden moeten zijn, is niet duidelijk, maar er circuleerden lijstjes met daarop onder meer de VS, Frankrijk, Turkije en China. Turkije heeft al gezegd bereid te zijn om garant te staan.

Afspraken voor de veiligheid

Er zijn historische voorbeelden van dergelijke neutrale constructies, zegt Maartje Abbenhuis, hoogleraar moderne geschiedenis aan de Universiteit van Auckland en gespecialiseerd in neutraliteit.

Abbenhuis maakt onderscheid tussen landen die zichzelf neutraal verklaren en landen waarvan die positie na een conflict wordt afgedwongen. Die landen worden dan geneutraliseerd. Dat gebeurde bijvoorbeeld met België, op een internationale conferentie in 1839, na de afscheiding van Nederland.

In het geval van België kwamen er ook afspraken voor de veiligheid van het nieuwe land. “Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Pruisen, Oostenrijk-Hongarije en Rusland sloten een overeenkomst”, zegt Abbenhuis. “Als een van hen België binnenviel, zouden de anderen dat land te hulp schieten.”

Veiligheidsgaranties van het VK, Duitsland en Frankrijk: ‘Dat gaat nooit gebeuren’

Die situatie werkte tot het begin van de Eerste Wereldoorlog, in 1914. De afspraken zijn ook op de proef gesteld, zegt Abbenhuis. “Tijdens de Frans-Duitse Oorlog van 1870 overlegde het VK met Oostenrijk en Rusland. Zij vroegen garanties van Duitsland en Frankrijk dat die België niet zouden aanvallen – en kregen die ook.”

Probleem is nu dat Rusland dergelijke veiligheidsgaranties nooit zal accepteren. “In het beste geval komt er de afspraak dat Oekraïne verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid, met een beperkt leger.” Maar afspraken die ingrijpen door andere landen mogelijk maken, zoals destijds voor België, zijn volgens Abbenhuis niet haalbaar.

Lottaz ziet dat ook zo: “Als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland nu veiligheidsgaranties geven aan Oekraïne, is dat in feite hetzelfde als Navo-lidmaatschap. Dat zal dus niet gebeuren.” Want een van de Russische eisen is juist dat Oekraïne zich nooit zal aansluiten bij dat bondgenootschap.

Lottaz ziet wel andere mogelijkheden, zij het wat gekunsteld. “Een alternatief is dat een land als India garanties geeft. Iedereen weet dat het nooit echt zal ingrijpen, maar het kan toch helpen.” Ook China kan een rol spelen, meent hij. “Niet-inmenging is altijd een belangrijk principe geweest voor de Chinezen.” En ook al ziet China dit principe anders dan het Westen als het om Taiwan gaat, in het geval van Oekraïne kan het wel werken.

Het hoogst haalbare

Als Oekraïne geen harde veiligheidsgaranties kan krijgen, wat dan wel? Waarnemers en vredeshandhavers, al dan niet onder leiding van de VN, zijn volgens beide experts het hoogst haalbare.

“Daar is Rusland misschien zelfs blij mee”, zegt Lottaz. “Dan kunnen die handhavers ook optreden tegen milities die actief willen blijven in Oekraïne. Daarnaast kunnen ze de partijen uit elkaar houden langs de grens, zoals tussen Noord- en Zuid-Korea.”

Ook hier speelt de vraag welke landen blauwhelmen kunnen leveren. Militairen uit Navo-landen zullen voor Rusland te gevoelig liggen en andersom is het moeilijk voorstelbaar dat de VS het accepteren dat Chinese militairen een rol spelen in Oekraïne. “Maar militairen uit India, dat zou misschien wel kunnen”, denkt Lottaz.

‘De Zwitsers doen alsof ze iets unieks hebben’

Oekraïne zou in de nieuwe situatie een bufferstaat worden tussen Rusland en de Navo. “Zo heeft het altijd gewerkt in Europa”, zegt Abbenhuis. “Het vormen van een land dat als militaire macht niet bedreigend is.” Ook Zwitserland, het bekendste voorbeeld van een neutraal land, is zo ontstaan. “Al doen de Zwitsers nu alsof ze iets heel unieks hebben.”

Zwitserland begon zijn neutrale status in 1815, na de veroveringen door Napoleon. De huidige situatie doet de experts denken aan die tijd. “Eigenlijk is dit een negentiende-eeuwse machtsoorlog”, zegt Abbenhuis.

“We zijn niet terug in de Koude Oorlog”, zegt Lottaz. “We zijn terug in de negentiende eeuw, in een multipolaire wereld waar het recht van de sterkste geldt.”

