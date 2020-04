Terug naar de markt in Wuhan

Met gefronste wenkbrauwen knijpt een mevrouw in het zwoerd van een varkensdij die naast andere stukken vlees hangt. Op de toonbank eronder liggen de pootjes. De eigenaar van de Zhongliang-slagerij zwaait met een vliegenmepper over het vlees. Het wapperende plastic zakje dat hij aan het eind heeft gebonden, moet de vliegen wegjagen.

Op de stoep voor de toonbank ligt een leeggeknepen fles schoonmaakmiddel. Vier tot vijf keer per dag wordt het winkeltje goed schoongemaakt, beweert de vrouw van de eigenaar. Kwiek snijdt ze stukjes pees en spier van een stuk vlees. Met een groot mes maakt ze een inkeping in het zwoerd en steekt de lap aan een haak.

Zo’n vier keer per dag komen er ambtenaren en politieagenten controleren of Zhongliang en de slagerij van buurman Hu Huojian schoon zijn. Het zijn de enige twee winkeltjes in de buurt die vers vlees verkopen. De inwoners van Wuhan moeten het al een dikke twee maanden doen met voorgekookt of gebakken vlees. Of nog erger: vlees uit de diepvries. Er is nog steeds niet veel verkrijgbaar sinds de versmarkten eind januari hun deuren moesten sluiten.

Exotische dierenmarkt

De bron van de epidemie die Wuhan van de buitenwereld afsloot, is een paar straten verderop te vinden. Aan twee kanten van een drukke straat vol chique flatgebouwen staan de hallen van de Huanan Vismarkt. Hier werden de exotische beesten verkocht die het coronavirus meenamen naar Wuhan. Blauwe schermen ontnemen het zicht op de winkels. De rood-witte belettering voor de langoustine-kraam is nog net vanaf de straat zichtbaar. In kantoortjes op de tweede verdieping ligt de rommel opgestapeld tegen de ramen. De poort in regenboogkleuren is al weggehaald.

Minstens een dozijn politiemannen probeert pottenkijkers weg te houden. “Waarom zou je hier willen kijken? Ik weet niet waar het virus vandaan komt, maar in ieder geval niet van hier”, snauwt er een.

De twijfel over de herkomst van het coronavirus is er bij de Chinezen goed ingestampt. Alles wijst op deze markt in Wuhan, waar exotische, levende beesten verhandeld werden. Maar wetenschappers zeggen dat er meer onderzoek nodig is om de oorsprong van het virus vast te stellen. Dat wordt moeilijk want de markt is gedesinfecteerd en niemand weet wat er met de dieren is gebeurd.

Spartelende vis

Chinezen hebben hun vlees graag zo vers mogelijk. Liefst zien ze hoe de slager het beest voor hun ogen slacht. Zo nu en dan is op straat te zien hoe een spartelende vis zich bevrijdt uit een boodschappentas. Versmarkten zijn een populaire plek om groenten, eieren en vlees te kopen. In de grote steden kregen veel van die markten de laatste jaren een opknapbeurt, en nu hebben ze wel wat weg van een westerse boerenmarkt. Maar er zijn er ook waar de hygiëne op z’n zachtst gezegd te wensen overlaat.

Bovendien is er in China weinig dat niet gegeten kan worden. Het verbod op het eten van wilde, exotische dieren bestond al even, maar in sommige uithoeken van het land, of in obscure delen van markten zoals Huanan Vismarkt, werden vleermuizen en schubdieren toch verkocht. Na de uitbraak van de epidemie scherpte de regering in Peking de wet nog eens extra aan.

Heuveltjes donkere drab

Maar nu de markten ook in Wuhan deze week weer opengaan, is er vrees dat het met dat aanscherpen wel losloopt. In de kramen van de Si Ji Mei markt, een soort groothandel ver in het noordwesten van de stad, zijn naast schildpadden en kikkers geen buitenissige dieren te vinden. Aan het einde van een gang waar grote lappen rundvlees aan vleeshaken bungelen, liggen heuveltjes donkere drab. Een man in een overall schept het uit de goten en de afvoer. Honden scharrelen rond of doen een dutje tussen ondefinieerbare viezigheid op de betonnen vloer. “We maken de vloer iedere dag schoon met water”, zegt een verkoper. Hij laat een certificaat zien waarop staat dat zijn rundvlees is goedgekeurd door de autoriteiten.

De vlees- en visboeren mogen nu een voor een hun kraam weer openen. “De regels zijn nu strenger”, zegt visboer Zhang Qian een eind verderop. “We moeten een masker op, onze temperatuur wordt gecheckt. En het is hier helemaal gedesinfecteerd.” In zijn gele laarzen staat hij tussen witte, piepschuim bakken met vis. Op zijn mondkapje zitten bruine vlekken. Desinfecteren is niet hetzelfde als schoonmaken.

Lees ook:

Wuhan rouwt, maar voor persoonlijk verdriet is niet veel ruimte. Dat laten de autoriteiten niet toe

In Wuhan, waar het coronavirus voor het eerst opdook, worden nauwelijks meer nieuwe besmettingen gemeld. Tijd dus om te rouwen. Maar hoe de miljoenenstad haar doden herdenkt, dat bepalen de autoriteiten.