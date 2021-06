Teleurstelling en berusting na uitspraak tegen agent die George Floyd doodde

Derek Chauvin, de witte agent die zijn knie zette op de nek van de zwarte man George Floyd, zal op zijn vroegst over vijftien jaar weer vrij man zijn. Dan heeft hij het wettelijk voorgeschreven tweederde deel van zijn straf erop zitten. Er lopen nog twee zaken tegen Chauvin en straffen die hij daarin krijgt kunnen bovenop deze uitspraak komen.

Rechter Peter Cahill maakte zijn straf vrijdag bekend, een jury had Chauvin in april al schuldig bevonden. Cahill beklemtoonde in een korte toelichting dat hij zich, bij de bepaling van de strafmaat, niet had laten beïnvloeden door ‘emoties en de publieke opinie’.

George Floyd overleed op 25 mei 2020 nadat Chauvin tijdens een aanhouding met zijn knie negen minuten lang de adem afkneep. Floyd was aangehouden omdat hij met een vals 20-dollarbiljet betaald zou hebben. De beelden gingen de hele wereld over, met de stem van Floyd die tot vlak voor het einde bleef roepen ‘I can’t breathe’ (ik kan niet ademen). Zijn dood leidde tot wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld.

De familie van George Floyd sprak vrijdag in de rechtbank over de pijn die ze voelden sinds de dood van Floyd. De familie vroeg om de maximale straf voor voormalig Chauvin. “We willen geen halve maatregelen. Dat hebben we al meegemaakt”, zei een betraande Terrence Floyd, een van Floyds broers.

Floyds neef Brandon Williams zei: “Onze familie is voor altijd gebroken.” En de 7-jarige dochter van Floyd, Gianna, zei in een video die in de rechtbank werd afgespeeld, dat als ze nu iets tegen haar vader zou kunnen zeggen, het zou zijn: “Ik mis je en ik hou van je.”

De officier van justitie vertelde de rechter bij de veroordeling van Derek Chauvin vrijdag dat de voormalige politieagent van Minneapolis een maximumstraf moet krijgen omdat hij de belangrijkste taak van een agent heeft geschonden door niet te voorzien in de zorg van George Floyd, terwijl hij probeerde hem in hechtenis te nemen.

Chauvin had nog geen strafblad. Daarom werd aanvankelijk rekening gehouden met een minimum celstraf van 12,5 jaar. De aanklagers wilden 30 jaar. De rechter stelde vorige maand dat er verzwarende omstandigheden zijn. Zo maakte Chauvin misbruik van zijn machtspositie en waren kinderen getuige van de moord.

Familieleden van Floyd en sympathisanten scandeerden bij een bijeenkomst in Minneapolis ‘dertig jaar!’ Na de uitspraak klonk er teleurstelling over de, in hun ogen, lage straf. Aan de andere kanten zeiden verschillende zwarte activisten dat zij niet hadden verwacht dat een witte agent in de VS zo’n zware straf zou krijgen.

Nooit eerder is een Amerikaanse agent in functie zo zwaar veroordeeld voor het doden van een arrestant. Na de uitspraak bleef het rustig in Minneapolis. Drie eveneens bij de gewelddadige arrestatie betrokken agenten staan volgend jaar maart terecht voor medeplichtigheid.

Biden noemt straf ‘gepast’

De Amerikaanse president Biden vindt de 22,5 jaar cel voor de gewelddadige dood van de zwarte George Floyd een passende straf. Hij zei dat in een eerste korte reactie op de veroordeling van de witte ex-agent Derek Chauvin, die Floyd ruim een jaar geleden hardhandig arresteerde.

Biden benadrukte dat hij niet van alle details op de hoogte was, maar de straf “lijkt gepast”. Toen een jury eerder dit jaar Chauvin schuldig had verklaard, noemde de president dat een grote stap voorwaarts in de mars naar gerechtigheid in de Verenigde Staten. Maar hij erkende ook dat het oordeel van de jury over een witte agent zeldzaam was.

Hervormingen politie

Nabestaanden van George Floyd hebben eerder dit jaar in het Witte Huis gelobbyd voor een wet die moet zorgen voor hervormingen bij de politie. Dat deden ze tijdens een bezoek aan de Amerikaanse president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris, precies een jaar nadat Floyd werd vermoord.

“Als je een federale wet kunt maken om een vogel, de zeearend, te beschermen, kun je ook een federale wet maken om mensen van kleur te beschermen,” zei een van Floyd’s broers, Philonise, verwijzend naar het Amerikaanse wapendier, de ‘bald eagle’.

