Tegenstanders dreigen met rechter nu gas en kernenergie ‘groen’ blijven heten

Europarlementariër Paul Tang noemt het ‘een beschamende terugval voor Europa als aanvoerder in de strijd tegen klimaatverandering.’ Woensdag mislukte de poging van PvdA’er Tang, zijn GroenLinks-collega Bas Eickhout en een handvol parlementariërs van andere politiek groepen om de Europese Commissie te corrigeren. Die Commissie wil dat gas en kernenergie de komende jaren nog blijven gelden als ‘duurzaam’, tenminste als het gaat om de investeringen uit de particuliere sector in die vormen van energie-opwekking. Het voorstel om dat te doen werd gelanceerd voor de Russische inval in Oekraïne.

Het was van het begin af aan omstreden. Oostenrijk en Luxemburg kondigden aan dat zij de Commissie voor de rechter zouden dagen als het voorstel werd aangenomen.

Na de Russische inval in Oekraïne groeide het verzet tegen de zogenoemde ‘taxonomie’, zoals de wet heet. Maar de tegenstanders kregen woensdag niet de benodigde 353 stemmen bij elkaar om het van tafel te krijgen. De teller bleef steken op 278 stemmen.

‘Geen duidelijkheid’

Het voorstel was bedoeld om de financiële sector duidelijkheid te geven over welke investeringen de komende jaren rendabel zouden kunnen zijn. Volgens Paul Tang is die gewenste duidelijkheid nog altijd niet bereikt, omdat zich nu een rechter over de zaak zal moeten buigen.

Naast Luxemburg en Oostenrijk kondigde ook Greenpeace woensdag aan dat de organisatie de Europese Commissie voor het Europees gerechtshof gaat dagen over de taxonomie. Ook de parlementsleden willen dat nu doen.

Tang: “We weten niet of het voorstel de toets van een rechter zal overleven. Het geeft gas een duidelijke voorkeursbehandeling boven andere energiebronnen, wat volgens de taxonomierichtlijn verboden is.”

In de uren voor de stemming had Petr Fiala, de premier van Tsjechië, het land dat sinds 1 juli Europees voorzitter is, nog gepleit vóór de taxonomie. In de plenaire zaal van het Europees parlement in Straatsburg zei Fiala: “Ik wil benadrukken dat het voorstel van de Commissie met veel moeite tot stand gekomen is. De bepalingen helpen een aantal landen die alleen de klimaatdoelen kunnen halen als de criteria zo zijn zoals in dit voorstel.”

Die woorden hebben wellicht de lang weifelende christendemocraten over de streep getrokken. De overgrote meerderheid van die groep, de grootste in het parlement, stemde voor de opname van gas en kernenergie in de lijst van duurzame energiebronnen.

CDA-Europarlementariër Tom Berendsen zegt dat hij voor stemde met het milieu voor ogen. “Het is een kwestie van verantwoordelijkheid nemen. Als we onze klimaatdoelen willen halen, hebben we de luxe niet om technologieën uit te sluiten.” Berendsen ziet vooral toekomst voor kernenergie. Wat betreft gas zegt hij dat het mogelijk moet zijn om tijdelijk de schoonste gastechnieken in te zetten als het doel is om kolencentrales te sluiten.

