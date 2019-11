Tegenslag voor Trump: Democraten grijpen de macht in Kentucky en Virginia

Natuurlijk, je kunt de uitslagen van lokale verkiezingen niet zomaar vertalen naar de landelijke race voor het Witte Huis. Maar je kunt landelijke politici er al helemaal niet zomaar van weerhouden om dat toch te doen.

Dus trokken de Democraten optimistische conclusies uit de verkiezingen van dit jaar, die in Amerika traditioneel op een van de eerste dinsdagen van november gehouden worden. Juist omdát er geen aansprekende landelijke races uitgevochten werden, maar alleen heel veel lokale en regionale, zo kon je Democratische partijstrategen horen beargumenteren, waren deze verkiezingen een goede test voor de ‘basissterkte’ van de partijen. En de hoge opkomst onder Democraten gaf aan dat het daarmee bij hen wel snor zat.

Een dag eerder was het nog omgekeerd geweest. Donald Trump was naar Kentucky gekomen om Matt Bevin een hart onder de riem te steken, de Republikeinse gouverneur die het moeilijk had in de peilingen. Trump deed dat op de hem kenmerkende wijze, door zichzelf in het middelpunt te plaatsen, en de verkiezingen in Kentucky tot een referendum te maken over de landelijke politiek: “Als jij verliest, zullen ze zeggen dat Trump het grootste verlies ooit heeft geleden. Dat kun je me niet aandoen!”

Bevin geldt als een soort mini-Trump

Maar toen de stemmen waren geteld in Kentucky, een zeer conservatieve staat die in 2016 nog met bijna twee derde meerderheid voor Donald Trump koos, kwam Bevin een paar duizend stemmen tekort om zijn Democratische tegenstander Andy Beshear te verslaan. Bevin weigert bij die minieme marge vooralsnog zijn verlies te erkennen, en rept over ‘onregelmatigheden’.

Wat zijn verlies in Democratische ogen extra betekenisvol maakt, is dat Bevin als een soort mini-Trump geldt. Hij kwam een jaar voor de president aan de macht, in 2015, en maakte met zijn onconventionele stijl van regeren en twitteren veel vijanden. Stakende leraren noemde hij ‘boeven’. Beshear voerde juist campagne voor beter onderwijs en betere gezondheidszorg, en bleef weg van de landelijke onderwerpen.

De andere belangrijke opsteker voor de Democraten kwam uit de staat Virginia. Daar hebben ze voor het eerst in decennia, naast een Democratische gouverneur, nu ook een meerderheid in het Huis en de Senaat. Virginia, traditioneel een swing state, helt al jaren steeds verder naar de Democraten over. Maar dat kwam nooit echt tot uiting bij de verkiezingen, omdat de Republikeinen hun meerderheid gebruikten om de grenzen van kiesdistricten op zo’n slimme manier te trekken, dat ze die meerderheid bijna niet kwijt konden raken.

Dat dat nu toch gebeurd is, betekent dat de weg vrij is voor een eerlijker indeling, en heeft ook gevolgen voor de landelijke politiek. Na de volkstelling van volgend jaar moeten er nieuwe kiesdistricten ingedeeld worden voor de landelijke afvaardiging in het Congres.

