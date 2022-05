Technocraat Elisabeth Borne wordt Frankrijks eerste vrouwelijke premier in 31 jaar tijd

De naam van Élisabeth Borne werd de afgelopen weken al veel genoemd om Jean Castex op te volgen als premier van Frankrijk. Zij was tijdens de eerste termijn van Macron drie keer minister, met de portefeuilles transport, energietransitie en arbeid.

Macron vertrouwde haar hervormingen toe die in Frankrijk gevoelig liggen, zoals de versobering van de riante pensioenregeling van spoorwegpersoneel. Ook ontfermde zij zich over een ingreep in de werkloosheidsuitkeringen. Borne is een van de weinige ministers die in direct contact staat met Macron en diens rechterhand, de secretaris-generaal van het Élysée Alexis Kohler. Daarbij staat zij bekend als deskundig en discreet.

Van links naar rechts

In die zin lijkt Borne veel op Castex, die de meer charismatische Édouard Philippe opvolgde. De keuze voor de technocratische Borne, ingenieur van opleiding, is misschien weinig avontuurlijk, maar net als Castex zal zij Macron niet snel voor de voeten lopen of te veel aandacht trekken. Met zijn keuze voor Borne hoopt Macron ook te beantwoorden aan de eisen van de linker- en de rechtervleugel van zijn nieuwe confederatie Renaissance.

Borne begon haar politieke carrière bij de Parti Socialiste. Zo zat zij in het cabinet - de persoonlijke staf - van premier Lionel Jospin (1997-2002). Maar als minister nam zij dossiers voor haar rekening die als ‘rechts’ bekendstaan.

Borne’s benoeming volgt dertig jaar nadat Frankrijk de primeur had beleefd met een vrouwelijke premier, toen François Mitterrand de socialiste Édith Cresson benoemde. Cresson kon rekenen op een aanzienlijke dosis seksisme. Zo kopte de inmiddels verdwenen krant France-Soir: ‘Mitterrand trekt de charmekaart’.

Alleen vrouwen op de shortlist

Die reacties ontbreken nu en op de shortlist van Macron stonden uitsluitend namen van vrouwen. Tijdens de traditionele overdracht gisteravond op het bordes van het Hôtel de Matignon - het werkpaleis van de eerste minister - verwees Borne nog even naar Cresson. “Ik ben erg ontroerd vanavond en mijn gedachten gaan ook uit naar de eerste vrouw die deze functie had. En ik zou deze benoeming willen opdragen aan alle meisjes: volg je dromen, laat niets de strijd in de weg staan voor de plaats die vrouwen toekomt.”

Haar eerste taak zal een wetsvoorstel zijn om de koopkracht van de minima te verbeteren. Op 12 en 19 juni wachten er verkiezingen voor de Franse Tweede Kamer, de Assemblée Nationale. Borne is kandidaat in een district in Normandië. Als zij wordt gekozen, laat zij haar zetel over aan een vervanger.

