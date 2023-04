Te oud voor de politiek? Dat heeft in de VS soms grote gevolgen

Als Joe Biden zich dinsdag officieel kandidaat stelt om als president herkozen te worden – die dag zoemde afgelopen week rond in Washington – dan zal ongetwijfeld zijn leeftijd veel genoemd worden. Met zijn 80 jaar is hij nu al de oudste president ooit – hoe lang kan dat nog goed gaan?

Nog heel lang, is het antwoord dat een andere prominente Democratische politicus daarop geeft. Dianne Feinstein, senator voor Californië, wordt in juni 90 en is vast van plan haar termijn, die nog loopt tot eind 2024, vol te maken.

Maar terwijl haar partijgenoten er over het algemeen niet over piekeren om Biden in het openbaar te vertellen dat hij te oud is, overkomt dat Feinstein inmiddels wel. En niet zonder reden. Ze zit al maanden ziek thuis in San Francisco. In een Senaat waar de Democraten een 51-49 meerderheid hebben, en stemmen op afstand niet is toegestaan, wordt je dan ernstig gemist. En ook toen ze nog niet was geveld door gordelroos – ze moest daar zelfs tijdelijk voor het ziekenhuis in – was ze er er ook niet helemaal bij, mopperden haar collega’s. ‘Geheugenproblemen’ was een veelgehoorde conclusie.

In het openbaar niets dan lof

Onder senatoren werd dat alleen anoniem tegen journalisten gezegd, openlijk kreeg Feinstein niets dan lof toegezwaaid. Die terughoudendheid is begrijpelijk. De senaat doet de oorsprong van zijn naam, ‘raad van oudsten’ eer aan: de helft van de honderd senatoren is ouder dan 65. En Feinstein heeft een indrukwekkende en veelbewogen carrière achter zich. Haar eerste verkozen politieke functie was wethouder in San Francisco. In die periode werden twee prominente functionarissen, burgemeester George Moscone en directeur Harvey Milk, vermoord. Ze volgde Moscone op. Een gooi naar het gouverneurschap van Californië mislukte, maar in 1992 werd ze verkozen in de Senaat, samen met nog drie vrouwen, een toen nog heel bijzondere gebeurtenis.

Daar waren haar belangrijkste wapenfeiten een wet die de verkoop aan particulieren van militaire aanvalsgeweren verbood en een vernietigend rapport over martelpraktijken tegen terreurverdachten tijdens het presidentschap van George W. Bush, na de aanslagen van 11 september 2001 op New York en Washington.

Feinstein zit inmiddels zo lang in de Senaat, dat ze in januari, na het vertrek van de (toen 82-jarige) senator Patrick Leahy uit Vermont, degene werd met de meeste dienstjaren. Dat gaf haar volgens de traditie recht aanspraak te maken op een speciale titel: ‘president pro tempore’. In die functie hoef je niet veel speciaals te doen. Je bent plaatsvervanger van de echte voorzitter, de vice-president, nu dus Kamala Harris, maar in de praktijk is het voorzitten een corvee voor nieuwelingen in de partij die de meerderheid heeft. Theoretisch kan de ‘pro tem’ wel het presidentschap in de schoot vallen: als tegelijkertijd de president, de vice-president en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden (nu de Republikein Kevin McCarthy) dood of anderszins niet beschikbaar zijn.

Tijd in de politiek zit er bijna op

Maar die erebaan weigerde Feinstein. Het was de tweede keer dat ze er blijk van gaf te beseffen dat haar tijd in de Amerikaanse politiek bijna voorbij is. In 2020 deed ze een stap terug in de commissie voor juridische zaken, waar ze tot dan toe de Democratische meerderheid had aangevoerd. Ze had heftige kritiek gekregen van Democratische actiegroepen, nadat ze een milde houding had aangenomen tegenover een kandidaat die president Donald Trump had voorgedragen voor het Hooggerechtshof, en tegenover de Republikeinen die de kandidaat, Amy Coney Barrett, hadden verdedigd. Niet meer van deze tijd, die coöperatieve houding, vonden haar critici. En hun vrees werd bewaarheid: twee jaar later was Coney Barrett een van de rechters die, precies zoals gevreesd, afrekende met het landelijke recht op abortus.

Openlijke oproepen aan Feinstein om helemaal op te stappen, waren tot nu toe alleen te horen vanuit het Huis van Afgevaardigden, waar traditioneel niet zoveel respect voor de Senaat wordt getoond. Democratisch afgevaardigde Rho Khanna bijvoorbeeld, net als zij afkomstig uit Californië, beet half april het spits af op Twitter: “Het is tijd voor @SenFeinstein om af te treden. We moeten het land vóór persoonlijke loyaliteit laten gaan. Ze heeft een leven van dienst aan de publieke zaak achter de rug, maar het is duidelijk dat ze haar plichten niet meer kan vervullen. Daarover niets zeggen ondermijnt onze geloofwaardigheid als gekozen volksvertegenwoordigers.”

Waar bemoeit Khanna zich mee, zou je zeggen. Maar Feinsteins afwezigheid heeft grote gevolgen. De kleine meerderheid die de Democraten hebben in de Senaat vertaalt zich in kleine meerderheden in de commissies: maar één stem verschil. Door haar afwezigheid in de commissie voor justitie houden Democraten en Republikeinen elkaar daar in evenwicht. En dat blokkeert een van de weinige concrete dingen die de Democraten momenteel voor elkaar kunnen krijgen.

Sinds begin dit jaar het Huis van Afgevaardigden in Republikeinse handen kwam en Joe Biden daarmee het aannemen van door hem gewenste wetten wel kon vergeten, is het belangrijkste wat het Congres nog voor hem kan doen het benoemen van rechters van een min of meer progressieve snit. Daar gaat namelijk alleen de Senaat over, op voordracht van de president, en daar hebben de Democraten nog wel een meerderheid. Maar de regels van dat huis zeggen dat een voordracht het niet haalt als in de commissie voor justitie de stemmen over een kandidaat staken. Doordat de Republikeinen regelmatig dwarsliggen, is de stroom benoemingen, die in de eerste twee jaar van Biden ongekend groot was, bijna opgedroogd.

Feinstein is zich daarvan welbewust. Ze wil nog steeds haar termijn uitdienen, maar als compromis heeft ze gevraagd uit de commissie te mogen stappen. Dat biedt fractievoorzitter Chuck Schumer dan de kans iemand anders te benoemen, waarna het afhameren van kandidaten weer hervat kan worden.

Vervanging wordt geblokkeerd

Behalve dat daar ook weer een regel bij komt kijken: zo’n wissel tijdens de rit kan gemakkelijk worden geregeld als de leden van de Senaat er unaniem mee akkoord gaan. Zo niet, dan moet er gestemd worden, en is net als bij wetten een 60-40 meerderheid nodig. Die hebben de Democraten bij lange na niet.

Ze kunnen daarom alleen maar hopen op soepelheid bij de andere partij. De Republikeinen “moeten haar steunen en een waardig vertrek gunnen uit de commissie”, zei commissievoorzitter Democraat Dick Durbin. En hij herinnerde hen aan het feit dat ook zij senatoren van ver gevorderde leeftijd hebben: “Morgen kan dit gebeuren bij de Republikeinen, en dan kunnen zij zich in een kwetsbare positie bevinden buiten hun schuld. Ik hoop dat ze een beetje vriendelijkheid en zorg over zullen hebben voor hun collega’s.”

Maar die hoop werd afgelopen week de bodem ingeslagen. De Republikeinen blokkeerden Feinsteins vervanging. Hun fractieleider Mitch McConnell – 81 jaar oud en zelf net weer aan het werk nadat hij bij een val een gebroken rib en een hersenschudding had opgelopen – zei: “Laat mij duidelijk zijn: de Republikeinen in de Senaat zullen niet meewerken in het aan de kant schuiven van een tijdelijk afwezige collega zodat de Democraten hun slechtste kandidaten er door kunnen drukken.”

Bas den Hond is correspondent in de VS en schrijft wekelijks een column