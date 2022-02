Tatjana (60) vluchtte vanuit de Donbas naar Rusland. ‘Ik doe dit voor mijn kleinkinderen’

Het was een winterdag in Gorlovka, 29 januari 2015 om precies te zijn. Tatjana Anatoljevna herinnert het zich nog goed. Haar dochter stond op het punt om met haar man en jongste kind van twee een wandeling te maken door de provinciestad ten noorden van Donetsk, de hoofdstad van de gelijknamige zelfverklaarde volksrepubliek in Oost-Oekraïne. De dagen daarvoor hadden ze grotendeels doorgebracht in de badkamer van hun appartement, om te schuilen voor de beschietingen van het Oekraïense leger dat de stad met bommen en artillerievuur bestookte.

“In een flatgebouw van een aantal verdiepingen is dat de veiligste plek”, vertelt de 60-jarige Anatoljevna. “Schuilkelders zijn er niet”. Daarom bracht het gezin dagenlang door op een paar vierkante meter naast de douche en het toilet. Vrijwel alle huisraad stond er. Ze aten er. De kinderen deden er dutjes. Toen het iets rustiger leek, besloot het gezin naar buiten te gaan om niet helemaal claustrofobisch te worden.

Ze stonden al met de kinderwagen beneden toen er plotseling een harde klap klonk. “Mijn dochter overleed op de drempel van haar eigen huis door een raket van een Uragan”. Anatoljevna benoemt de militair-technische naam van het raketlanceersysteem alsof het over dagelijkse kost gaat. “Kort daarna lag ze in een mortuarium”, gaat ze verder met trillende stem, terwijl ze een papieren zakje met foto’s van haar dochter uit een handtas vist en op tafel legt. “Kijk dan hoe jong, hoe knap. Waarom moesten ze haar hebben? Het gebeurde op klaarlichte dag, ze moeten haar gezien hebben”.

Vader en kinderen overleefden ternauwernood. “Mijn schoonzoon verloor een oog en een hand. Mijn kleinkind zat helemaal onder het stof en gruis, maar hij overleefde het. Mijn andere kleinzoon was er niet bij op dat moment. Ze hadden een engeltje op hun schouder. Godzijdank”.

Opgelaaid geweld

Nu, ruim zeven jaar later, herbeleeft Anatoljevna alles opnieuw doordat het geweld in haar thuisregio weer oplaait. Terwijl ze haar verhaal doet, staat ze op de binnenplaats van Park Hotel Aelita in de Zuid-Russische stad Rostov aan de Don, op zo’n zeventig kilometer van de Oekraïense grens. Een kleine week geleden kwam ze vanuit Donetsk de grens over, nadat de lokale autoriteiten opriepen tot een massa-evacuatie vanwege het toenemende geweld in het gebied.

Het rebellengebied dat nu erkend wordt door Rusland als de volksrepublieken Donetsk en Loegansk. Vluchtelingen gaan naar het veiligere Rostov. Beeld Bart Friso

“De reis was zwaar en duurde bijna 24 uur. We vertrokken halsoverkop. De mannen bleven achter om indien nodig te vechten”. De reis richting Rostov verliep chaotisch, vertelt ze. “Niemand wist waar we heen gingen. Ik heb een paar spullen in de gauwigheid bij elkaar gegrist en dat was het. Mijn kleinkinderen waren in tranen, omdat ze voelden dat er iets mis was, maar niet begrepen wat”.

Het enige wat ze wil is een vreedzaam leven

Nu zitten grootmoeder en haar twee kleinkinderen met ruim 150 andere vluchtelingen uit de Donbas-regio in een van de vele tijdelijke opvangcentra in het grensgebied. Ze had geen andere keus dan te vertrekken vertelt Anatoljevna. “Er wordt de afgelopen tijd veel meer geschoten dan in de weken daarvoor. Het Oekraïense leger begon en ik ben als de dood voor een herhaling van zeven jaar terug. Het gaat me niet eens om mezelf. Als ik doodga, dan is dat zo. Ik doe dit voor mijn kleinkinderen”.

Hoop dat ze snel terug kan keren, heeft Anatoljevna niet. “Daarvoor is het nu veel te onrustig”. Al ziet ze wel een lichtpuntje nu Rusland de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loegansk officieel heeft erkend en militair bij gaat staan. “Poetin doet zijn best om de derde wereldoorlog te voorkomen. We hebben hier acht jaar op gewacht en nu is het eindelijk zo ver. Het Russische leger zal ons beschermen tegen de agressieve Oekraïense regering. Rusland is onze redding. Hopelijk kunnen we daarom snel naar huis om in vrede verder te leven”.

Want dat is het enige wat Anatoljevna wil. Een vreedzaam leven. “Het liefst met de Oekraïners samen. Die hebben niets misdaan. Het zijn hun politici die de puinzooi veroorzaken. Maar dat betekent nog niet dat ik Oekraïners haat. Integendeel. Ik draag geen vlag. Kijk maar”, zegt ze terwijl ze uit haar tas haar Oekraïense paspoort haalt met daaromheen een hoesje van de voormalige Sovjet-Unie. “Konden we maar terug naar die tijd”, verzucht ze met nostalgie in haar stem. “Toen was het leven pas echt goed en vreedzaam”.

Lees ook:

Angst neemt de overhand in de Donbas nu de invasie dreigt. ‘Ik ga niet meer terug’

Poetins erkenning van de twee door Rusland gesteunde republieken Donetsk en Loegansk zal leiden tot een ‘grote oorlog’, denken bewoners en militairen daar. En die oorlog lijkt al losgebarsten.