‘Tanktoerisme’ verdeelt het toch al verdeelde Cyprus: Grieks Cyprus wil het beëindigen, Turks Cyprus moedigt het juist aan

Bewoners bij de checkpoints van het zuidelijke, Griekstalige naar het noordelijke, Turkstalige Cyprus klagen steen en been: de hele dag happen ze uitlaatgassen en moeten ze tegen rijen blik aankijken. Oorzaak is de plotselinge stijging van brandstofprijzen in het zuiden van het eiland, begin deze maand.

In één klap werden benzine en diesel ruim acht cent per liter duurder, doordat de Grieks-Cypriotische regering een einde maakte aan een subsidieregeling. Die was vorig jaar bedacht om de bevolking tegemoet te komen vanwege sterk gestegen brandstofprijzen, maar is nu niet meer nodig, oordeelt de regering.

Gevolg: een liter benzine kost in het zuiden nu ongeveer 1,49 euro, terwijl je in het noorden omgerekend nog geen 90 cent hoeft neer te tellen. Tel uit je winst: op een tank van 60 liter scheelt dat 36 euro, nóg meer dan voorheen. Dat is veel Grieks-Cyprioten wel een ritje naar het door Turkije bezette noorden waard, met lange files tot gevolg bij het enige checkpoint waar je met een auto doorheen kunt in de door een muur verdeelde hoofdstad Nicosia. En die overgang ligt midden in de bebouwde kom.

EU verbood tankboete

Deze vorm van onpatriottisch tanken is de Grieks-Cypriotische regering een doorn in het oog. Ze besloot de controles uit te breiden op uit het noorden terugkerende voertuigen. Ook kwam er een boete van vier euro voor iedere liter brandstof die in het noorden was getankt, en de ‘overtreders’ zouden publiekelijk aan de schandpaal genageld worden.

Maar dat alles mag niet, waarschuwde een vertegenwoordiger van de EU op het eiland op een persconferentie. Onder de handelsrichtlijnen, opgesteld door de EU, mag brandstof voor eigen gebruik over de bestandslijn tussen de twee gebieden worden meegenomen. Die moet in de tank van de auto zitten, of in een jerrycan van maximaal tien liter. De Grieks-Cypriotische regering gaf daarna schoorvoetend toe, en staakte de controles.

Maar daarmee zijn de problemen niet weg voor de bewoners in de buurt van het checkpoint. Zij krijgen nu hulp uit onverwachte hoek. De Turks-Cypriotische regering is van plan aan haar kant van de belangrijkste overgang, die ze als een landsgrens beschouwt, te verbreden en zo de wachttijden te verkorten – om zo het tanktoerisme verder te faciliteren.

De twee delen van Cyprus Turkije viel in 1974 Cyprus binnen en houdt sindsdien een derde van het land in het noorden bezet. De ‘Turkse Republiek van Noord-Cyprus’ wordt behalve door Ankara door niemand erkend. Wel is het tegenwoordig mogelijk vrij probleemloos via checkpoints heen en weer te reizen tussen beide delen van het eiland. Een vredesmacht van de Verenigde Naties houdt toezicht op de vrede. VN-onderhandelingen over hereniging staan al jaren op een laag pitje.

