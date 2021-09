Taliban zeggen de Panjshirvallei te hebben veroverd

De Taliban hebben de Panjshirvallei ingenomen. Zabihullah Mujahid, de officiële woordvoerder van de fundamentalistische beweging in Afghanistan heeft dit maandagochtend gezegd. Op sociale media circuleren foto’s van Talibanstrijders voor de poort naar de residentie van de gouverneur van de noordelijke provincie.

De Panjshirvallei was het laatste bolwerk dat niet in handen was van de Taliban. Ahmed Massoud, leider van de verzetsstrijders in de onneembaar geachte vallei, had zich daar met zijn troepen verschanst. In het weekend is zwaar gevochten om de vallei. Massoud zei zondag dat hij bereid was om de strijd te staken als de Taliban zich zouden terugtrekken.

Strategische posities

De verzetsgroep van Massoud, de NRF, liet ondertussen weten nog steeds “strategische posities” en de vallei in handen te hebben. De strijd tegen de Taliban zou doorgaan. Die fundamentalisten hebben zelf alvast de overwinning uitgeroepen. Woordvoerder Mujahid verklaarde dat nu pas echt een einde is gekomen aan het gewapende conflict in zijn land.

De Taliban kregen vorige maand met een bliksemoffensief vrijwel heel Afghanistan in handen. Daarna omsingelden ze de Panjshirvallei, waar leden van de Afghaanse strijdkrachten zich hadden aangesloten bij lokale strijders die trouw zijn aan Massoud.

Massoud is een zoon van de in 2001 omgekomen ‘Leeuw van Panjshir’, Ahmad Shah Massoud. Die leidde in Panjshir met succes het verzet tegen het Sovjetleger en in de jaren negentig tegen de Talibanstrijders. Waar hij nu is en of hij nog in leven is, is onbekend.

