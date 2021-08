Taliban veroveren weer provinciehoofdstad, president Ghani vliegt naar belegerde stad

Daar komt hij zijn troepen aanmoedigen nu de Taliban in enkele dagen een kwart van de provinciehoofdsteden hebben veroverd.

Het kostte de radicaalislamitische beweging minder dan een week om negen van de 34 provinciehoofdsteden in handen te krijgen. De laatste stad die in handen van de moslimextremisten viel was Faizabad, waar ongeveer 78.000 mensen wonen. President Ghani heeft inmiddels overleg gevoerd over de verdediging van Mazar-i-Sharif met militieleider Atta Mohammad Noor en de beruchte krijgsheer Abdul Rashid Dostum.

De val van Mazar-i-Sharif zou rampzalig zijn voor de regering, die de controle over het noorden van het land dan grotendeels kwijt zou zijn. Juist het noorden gold voorheen als bolwerk van tegenstanders van de Taliban. De fundamentalisten heersten in de jaren negentig ook al over een groot deel van Afghanistan, waaronder ook hoofdstad Kabul. Tegenstanders verenigden zich toen in de zogeheten Noordelijke Alliantie.

De opmars van de Taliban valt samen met het vertrek van internationale troepen uit Afghanistan. Die hebben daar twee decennia gestreden tegen de extremisten. De Verenigde Staten hadden met de Taliban afgesproken dat met de regering in Kabul onderhandeld zou worden over vrede, maar in dat overleg zit weinig beweging meer.

Talibanstrijders in Kunduz, dat afgelopen weekend door de opstandelingen is veroverd. Beeld AFP

Meer dan 3500 gevangenen vrijgelaten

Gisteravond stootten de Talibanstrijders door naar Faizabad en Pul-e-Khumri, de hoofdstad van de provincie Baghlan, ten noorden van de hoofdstad Kabul, waar overheidstroepen zonder verzet vertrokken. Pul-e Khumri, met bijna een kwart miljoen inwoners, is strategisch gelegen langs de snelweg naar het noorden tussen Kabul en Mazar-e Sharif. Tienduizenden Afghanen zijn op de vlucht geslagen naar onder meer Kabul.

Eerder dinsdag kregen de Taliban na korte schermutselingen controle over de hoofdstad van de provincie Farah in het zuidwesten van het land, waar ze overheidsgebouwen als het politiehoofdkwartier en het gouverneurskantoor betrokken. Ook de gevangenis in de aan Iran grenzende provincie is in handen van de extremisten. Naar verluidt hebben ze in diverse provincies in totaal meer dan 3500 gevangenen vrijgelaten.

Terugtrekking NAVO-troepen

Maandag veroverden de rebellen al de hoofdstad Aibak in de noordelijke provincie Samangan. De opstandelingen naderen inmiddels Mazar-e-Sharif, de hoofdstad van de noordelijke provincie Balkh, waar Nederlandse militairen voorheen actief waren. Kunduz, waar ook Nederlanders waren gelegerd, viel afgelopen weekend.

Ook andere grote steden als Lashkar Gah in Helmand en Kandahar in de gelijknamige provincie worden belegerd. Sinds de Taliban in mei hun offensief begonnen, kregen ze al grote delen van het platteland in handen. De opmars valt samen met de terugtrekking van de westerse NAVO-troepen onder aanvoering van de Verenigde Staten. De aftocht moet binnen een maand zijn afgerond.

‘Burgeroorlog onvermijdelijk’

President Ashraf Ghani denkt dat een burgeroorlog in Afghanistan onvermijdelijk is. Hij wil in zee met milities en krijgsheren om de Taliban te stoppen. De Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad probeert in Qatar onderhandelaars van de Taliban ertoe te bewegen de wapens neer te leggen.

De fundamentalistische beweging beheerste in de jaren negentig een groot deel van het land. Dat regime kwam ten val toen de VS binnenvielen na de terreuraanslagen op Amerikaans grondgebied van 11 september 2001. De Taliban voerden de afgelopen twintig jaar een guerrillastrijd tegen troepen van de regering in Kabul en de internationale strijdkrachten die nu vertrekken uit Afghanistan.

Ambassadeurs tegen uitzetting Afghanen

De Nederlandse ambassadeur in Afghanistan en zeven EU-collega’s vinden dat Afghaanse asielzoekers in Europa voorlopig niet teruggestuurd moeten worden. Door de snelle opmars van de Taliban is het er niet veilig genoeg, stellen ze. De ambassadeurs hebben dat hun hoofdsteden laten weten, meldt het Duitse persbureau DPA.

Nederland en vijf andere EU-landen drongen er vrijdag juist nog eens op aan dat Afghanistan asielzoekers moet blijven terugnemen die zij terugsturen. De regering in Kabul deed dat tot voor kort ook, maar heeft haar medewerking voor zeker drie maanden opgeschort nu het land wegzinkt in geweld.

Dit bericht is woensdagochtend geactualiseerd.

