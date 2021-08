Taliban staan aan de poorten van Kaboel, onderhandelen over vreedzame overdracht

Inwoners van Kabul proberen volgens een parlementariër wanhopig om de stad te ontvluchten. “Maar ze kunnen nergens heen, er is geen plek meer over”, zei politica Farzana Kochai tegen de BBC.

In de Afghaanse hoofdstad ontstond grote onrust over de naderende Taliban. Die hebben alle andere grote steden al ingenomen en hebben nu ook Kabul bereikt. In de stad stonden volgens de BBC lange rijen bij banken. Ook gingen veel mensen volgens beelden op sociale media naar buitenlandse ambassades en visumkantoren.

Veel inwoners proberen Kabul per auto te verlaten. Hierdoor ontstaan volgens de BBC lange files. Sommige mensen hebben hun voertuig op de weg achtergelaten om al lopend het vliegveld te bereiken. De Britse krant The Guardian meldt dat automobilisten aan de verkeerde kant van de weg rijden om het vaststaande verkeer te ontvluchten.

Official Taliban statement on situation in Kabul: Taliban has not entered Kabul, they will be on the outskirts but will not enter the city. There are ongoing discussions about the transition of power and security of Kabul is in the hands of the other side (meaning current govt pic.twitter.com/6fn4QKIXsS — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) 15 augustus 2021

De Afghaanse regering roept de bevolking intussen op niet in paniek te raken en zou aan het onderhandelen zijn met de Taliban over een vreedzame overgave van de stad. Het gonst van de geruchten dat op verschillende plekken al Talibanstrijders door de stad lopen.

Kaboel is de laatste grote stad die nog niet in handen is van de jihadisten, na de verovering van Jalalabad zondagochtend. Die stad namen zij zonder slag of stoot in, en daarmee ook de wegen die het land met Pakistan verbinden. De gouverneur van Jalalabad gaf zich snel over, ‘om het leven van burgers te redden'.

Ook noordelijke stad gevallen

De afgelopen weken zijn de Taliban bezig met een razendsnelle opmars in het land, nu Amerikaanse troepen zich terugtrekken. Het Afghaanse leger wordt vollediger onder de voet gelopen of verdedigt zich nauwelijks. De noordelijke Afghaanse stad Mazar-e-Sharif viel zaterdag al in handen van de Taliban. Volgens een provinciebestuurder vluchtten Afghaanse veiligheidstroepen naar de grens met Oezbekistan om een veilig heenkomen te zoeken. In Mazar-e-Sharif, hoofdstad van de provincie Balch, zaten tot juni nog Nederlandse militairen in kamp Marmal in het kader van de NAVO-missie Resolute Support.

De val van Mazar-e-Sharif wordt als rampzalig gezien voor de regering, die de controle over het noorden van het land daardoor grotendeels kwijt is. Juist het noorden gold voorheen als bolwerk van tegenstanders van de Taliban. De fundamentalisten heersten in de jaren negentig ook al over een groot deel van Afghanistan, waaronder ook Kaboel. Tegenstanders verenigden zich toen in de zogeheten Noordelijke Alliantie.

Crisisoverleg tussen Rutte en bewindslieden over Afghanistan Demissionair premier Mark Rutte heeft zaterdag crisisoverleg gehad over Afghanistan met de demissionaire bewindslieden Sigrid Kaag (minister van Buitenlandse Zaken), Ank Bijleveld (minister van Defensie) en Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris van Justitie en Veiligheid). Op Twitter schrijft hij dat “alles in werking wordt gesteld om de veiligheid van onze ambassademedewerkers en tolken te waarborgen”. Het terughalen van tolken en ambassadepersoneel kan nog steeds doorgaan, aldus het ministerie zondag.

